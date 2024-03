Leaves’ Eyes: Kerzenlicht in Ragnarök

Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Unleash The Archers, Leaves' Eyes, Hammer King und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Alestorm 'Uzbekistan' Awake The Dreamer 'Broken Home' Bewitcher 'Our Lady Of Speed' Bloodorn 'Bloodorn' Dymna Lotva 'Жыві!' Folterkammer 'Algolagnia' Friends Of Hell 'Bringer Of Evil' Hammer King 'König und Kaiser' (feat. The Tribune) Haunted 'Garden Of Evil' Hideous Divinity 'More Than Many, Never One' Inner Sanctum 'Juggernautic' Leaves' Eyes 'Hammer Of The Gods' Mortemia 'Samurai' Pallbearer 'Where The Light Fades' Soen 'Incendiary' Sweet Electric 'Party Rock Anthem' Thief 'Bleed, Memory' Turin 'Loss' (feat. Travis Worland) Unleash The Archers 'Ghosts In The Mist' Visions Of Atlantis 'Armada'