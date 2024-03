Die Metal-Alben der Woche vom 22.03. mit Ghøstkid, Leaves‘ Eyes, Hammer King u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 16.02. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Blackberry Smoke, Steve Hackett und Vanir.

Bokassa ALL OUT OF DREAMS birgt die bekannte Mixtur aus energetischem Stoner Rock/Hardcore Punk mit melodischer Metal-Schlagseite, die in Dampframmen wie ‘The Ending Starts Today’, ‘No More Good Days’ sowie dem eingängigen Hit-Kandidaten ‘Let’s Storm The Capitol’ gipfelt. (Hier weiterlesen) The Obsessed Mit GILDED SORROW liegt jetzt das zweite Werk nach dem Comeback vor – und es lässt nichts anbrennen. The Obsessed haben schon vor Jahrzehnten ihren Sound gefunden. Und der riecht eben immer noch nach MASTER OF REALITY. (Hier weiterlesen) Ihsahn ‘The Promethean Spirit’, der erste richtige Song des Albums, hat nicht nur lyrisch ein typisches Ihsahn-Thema, sondern er…