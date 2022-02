Lehrerin spielt ‘Wait And Bleed’ von Slipknot im Musikunterricht

auch interessant

Die Musiklehrerin Risha Allen bringt ihrer Unterrichtsklasse aktuell Taktarten bei, wie sie via TikTok verrät. Und wie ließe sich der Unterrichtsstoff besser einprägen als mit einem Metal-Klassiker als Begleit-Song? Der 1999 erschienene Slipknot-Hit ‘Wait And Bleed’ schafft es auf den persönlichen Wunsch eines Schülers hin ins Klassenzimmer. Der Junge, der kurz zuvor seine Leidenschaft für Metal geäußert hatte, während die Klassenkameradinnen und -kameraden Rap bevorzugen, zeigt nun offenbar wieder Spaß am Unterrichtsgeschehen.