Leserpoll 2020: Ein nicht normales Jahr

Anlässlich des viel zu frühen Tods von Alexi Laiho blicken wir auf das Leben und Schaffen des Finnen zurück. Dazu aktuelle Interviews mit Black Sabbath, Helloween und anderen.

*** Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € direkt nach Hause: www.metal-hammer.de/spezialabo Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: https://www.metal-hammer.de/heftbestellung *** R.I.P. Alexi Laiho In der vorliegenden Titelgeschichte betrauern wir nicht nur den viel zu früh von uns gegangenen finnischen Ausnahmegitarristen Alexi "Wildchild" Laiho und widmen uns seinem Leben und Wirken, sondern lassen darüber hinaus auch die Historie seiner Formation Children Of Bodom Revue passieren und analysieren zudem die zehn farbenfrohen Studioalben der Gruppe in unserer "Wertschau". Black…