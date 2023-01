‘Lies Of P’: Neuer Trailer zum Pinocchio-Soulslike

Alte Märchen mal anders: Bereits 2021 wurde ‘Lies Of P’ angekündigt, bei der Gamescom 2022 wurde das Soulslike zu einem der am heißesten erwarteten Spiele gekürt, nun gibt es einen neuen Trailer. Das Entwicklerstudio Neowiz hat dafür Gameplay-Aufnahmen des auf ‘Pinocchio’ (1881) basierenden Spiels zusammengeschnitten. Zusätzlich zeigt das 8K-Video die Möglichkeiten der Grafikkarten des Partners AMD.

Düstere ‘Pinocchio’-Adaption

Empfehlung der Redaktion Gamescom Awards: Das sind die Gewinner Ego-Shooter, Rollenspiel Die Videospiel-Messe Gamescom verleiht unter den neuen Spielen jährlich Preise. Musikfans können sich über das Abschneiden von ‘Metal: Hellsinger’ freuen. Im düsteren Trailer ist der Protagonist Pinocchio auf dem Weg durch eine düstere viktorianische Stadt zu sehen. In Gassen und auf Dächern stellt er sich Gegnern mechanischer Art. Auch einen ersten Boss gibt es im Trailer zu Gesicht. Auf den Straßen fordert ein Schild zudem: „Purge Puppets“, also das Auslöschen von Puppen. Unheilvoll, da Pinocchio wie aus der Vorlage bekannt ebenfalls kein echter Mensch ist. ‘Lies Of P’ verwandelt Gepettos Holzschnitzerei in einen Mechanoiden. Sein Ziel ist auch im Spiel, ein echter Mensch zu werden.



‘Lies Of P’: Das ist bekannt

Die Entwickler vergleichen das Spiel im Voraus mit ‘Elden Ring’ (2022). Nach Veröffentlichung des Trailers ziehen Fans im Internet nun Vergleiche mit ‘Bloodborne’ (2015). Die metallenen Gegner erinnern außerdem an ‘Steelrising’ (2022). Zuletzt hatte das Studio im September letzten Jahres einen Blick in Pinocchios Welt offenbart. Damals boten sie 40 Minuten Gameplay des Rollenspiels. Bekannt ist außerdem, dass das Spiel in der fiktiven europäischen Stadt Krat spielen und wie ein Buch in Kapitel geteilt sein wird. Spieler haben in der ehemals reichen Stadt das Ziel, Gepetto zu finden. Game Director Choi Ji-Won schätzte die Kampagnenlänge in einem Interview zuletzt auf 30 Stunden, doppelt so viel, wenn man sich auch Nebenquests widmet.

‘Lies Of P’ soll 2023 erscheinen. Ein festes Veröffentlichungsdatum haben die Macher des Spiels allerdings noch nicht bekannt gegeben. Es wird auf PC, Playstation 4 und 5 sowie Xbox One und Series X/S spielbar sein.

