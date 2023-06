Summer Game Fest: News aus der Gaming-Welt

auch interessant

Nach der erneuten Absage der Electronic Entertainment Expo, auch als E3 bekannt, musste die Videospielbranche ihre Aufmerksamkeit am Sommeranfang auf etwas anderes richten. Zum üblichen Veranstaltungszeitraum der amerikanischen Messe Anfang Juni gab es nun das Summer Game Fest. Passend, schließlich wurde das Online-Event 2020 vom Spiele-Journalist Geoff Keighley ursprünglich eben wegen Absagen der Live-Branchentreffen ins Leben gerufen. In den rund dreieinhalb Stunden Dauer wurden einige Ankündigungen gemacht.

Neue Abenteuer und alte Bekannte

Unter anderem stellte Ubisoft den nächsten Titel der ‘Prince Of Persia’-Reihe vor. ‘Prince Of Persia: The Lost Crown’ wird das Spiel heißen. Der Sidescroller erscheint im Januar 2024 für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Series X/S sowie die Nintendo Switch. Wichtig: Dies ist nicht das ebenfalls angekündigte Remake des Klassikers ‘Prince Of Persia: Sands Of Time’, sondern ein zusätzliches, eigenständiges Spiel.



Empfehlung der Redaktion ‘Lies Of P’: Neuer Trailer zum Pinocchio-Soulslike Soulslike Neowiz hat einen neuen Trailer zu ‘Lies Of P’ veröffentlicht. Dieser zeigt spannende Bilder aus der ‘Pinocchio’-Soulslike-Adapion. Ein klares Release-Datum gibt es endlich für ‘Lies Of P’. Das auf dem Märchen ‘Pinocchio’ basierende Soulslike kommt am 19. September auf den Markt. Trailer für den düsteren Titel gab es bereits vorab, nun gibt es außerdem eine kostenlose Demo für Konsolenspieler. Im Herbst erscheint das Spiel dann aber neben der Playstation 4 und 5 sowie der Xbox One und Series X/S auch für PC-Gamer.



Empfehlung der Redaktion ‘Alan Wake 2’: Studio bestätigt Release-Termin Survival Horror Um ‘Alan Wake 2’ ist es still geworden. Trotzdem soll das Survival-Game noch dieses Jahr erscheinen, bestätigt ein Geschäftsbericht des Studios. Auch das Horror-Survival-Spiel ‘Alan Wake 2’ zeigte neue Einblicke. Neben dem Gameplay überzeugte vor allem die Grafik des vom finnischen Studio Remedy Entertainment entwickelten Titels. Neben dem Titelhelden, der bereits im Vorgänger (2010) kennengelernt werden konnte, können Spieler außerdem in die Rolle der FBI-Agentin Saga Anderson schlüpfen. Ausprobiert werden kann das ab dem 17. Oktober, und zwar am PC sowie an den Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S.



Summer Game Fest: Weitere News

Wer mehr auf klassisches Geprügel steht, der konnte sich über den ersten Gameplay-Einblick in ‘Mortal Kombat 1’ freuen, dem Reboot-Start des erfolgreichen Franchises. Darin gibt es eine neue Story in einem alternativen Universum zu den alten Spielen. Als Neuerung zeigte NetherRealm Studios neben Blut und „Fatalities“ das Cameo-System, mit welchem man den Kampfstil der Gegner kopieren kann. Das Spiel soll am 19. September für die Playstation 5, Xbox Series X/S sowie die Switch erscheinen.



Für Freunde bunterer Unterhaltung erscheint im Herbst ‘Sonic Superstars’. In Form des titelgebenden Igels sowie in Form von Knuckles, Tails und Amy können dann neue Abenteuer erlebt werden – dieses Mal ohne Pixel-Optik. Auf PC, Playstation 4 und 5, Xbox One und Series X/S sowie auf der Switch wird das Spiel erscheinen. Ähnlich bunt geht es bei ‘Sand Land’ zu. Für das Anime-Action-Rollenspiel schrieb ‘Dragon Ball’-Schöpfer Akira Toriyama die Story. Geboten werden ein pinker Dämon, eine Wüstenwelt sowie Fahrzeuge, Dinosaurier und Mech-Kämpfe. Ein Erscheinungsdatum gib es noch nicht, allerdings werden Playstation 4 und 5, Xbox Series X/S und PC abgedeckt.

Umfangreiche weitere Ankündigungen

Empfehlung der Redaktion Saltatio Mortis über ‘The Elder Scrolls Online’: „Wir sind einfach Nerds“ (Interview) Mittelalter Rock, MMORPG, Rollenspiel Die Saltatio Mortis-Musiker sprechen über ihre Faszination für die ‘The Elder Scrolls’-Reihe, ‘The Elder Scrolls Online’ sowie das neue Kapitel ‘Necrom’. Weitere neue Infos gab es zum brutalen Zombie-Spiel ‘John Carpenter’s Toxic Commando’ in Form eines Trailers, dem Comic-Sequel ‘Marvel’s Spider-Man 2’ in Form eines Oktober-Releasedatums sowie für das Fantasy-Abenteuer ‘The Lord Of The Rings: Retun To Moria’, das Zwergen-Spiel mit Koop-Option. Die ehemals als ‘Yakuza’ bekannte ‘Like A Dragon’-Reihe erhält mit ‘Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name’ einen Folgetitel. Zum zweiten Remake-Teil ‘Final Fantasy 7 Rebirth’ zeigte das Summer Game Fest einen Trailer. ‘Baldur’s Gate 3’ präsentierte seinen Bösewicht Gordash, ‘Path Of Exile 2’ wartete nach zwei Jahren erstmals mit neuem Gameplay auf und viele, viele weitere Titel kamen zur Sprache.

Hollywood auf dem Summer Game Fest: ‘The Witcher’ und Nicolas Cage

Zusätzlich zu den Spielen schmuggelte sich auch die Streaming-Plattform Netflix in das Summer Game Fest. So wurde ein neuer Trailer zur dritten Staffel der Serie ‘The Witcher’ vorgestellt. Bei den erfolgreichen Videospielen zur Romanreihe von Andrzej Sapkowski ist diese Ankündigung aber keine Überraschung. Passend zum aktuellsten Spiel ‘The Witcher 3: Wild Hunt’ ist im Clip zu den neuen Folgen erstmals die Antagonistengruppe der Wilden Jagd zu sehen. Die erste Hälfte der Staffel ist ab dem 29. Juni, die zweite ab dem 27. Juli zu sehen.



Empfehlung der Redaktion Zocker-Rocker: Rou Reynolds (Enter Shikari) Alternative Rock, Pop Punk, Post Hardcore Auch in Videospielen waren Enter Shikari, die aktuell ihr neues Album A KISS FOR THE WHOLE WORLD offerieren, bereits zu hören. Dementsprechend ist Rou Reynolds ein guter Ansprechpartner für unsere Games-Rubrik. Und wer ein Crossover zwischen Spiele- und Filmwelt braucht, ist bei ‘Dead By Daylight’ richtig aufgehoben. Der Schauspieler Nicolas Cage hatte als Werbung für das Spiel nämlich einen Auftritt auf der Livestream-Bühne. Im Horror-Spiel übernimmt er nämlich die Rolle des Nick Cage, einer, wie der Oscar-Preisträger selbst beschrieb, „übertriebenen Version eines Schauspielers“. Dass er künftig als Überlebender Teil des Spiels sein wird, freute nicht nur das Live-Publikum des Summer Game Fest, sondern sicher auch die Fans vor den Bildschirmen. Der Darsteller selbst erzählte auf der Bühne von einem Fan des Spiels in seiner Familie sowie von seinem eigenen Enthusiasmus bezüglich den Horror-Genres. Ab dem 25. Juli können Spieler im neuen Kapitel mit Nicolas Cage „verschmelzen“ – seine Worte.



Wirklich große Neuankündigungen oder Videomaterial fehlten auf dem Summer Game Fest 2023 allerdings. Für genauere Einblicke in das Event kann der Stream nachträglich angesehen werden.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.