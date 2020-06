Außergewöhnliche Musik-Genres

Lauschaffäre: Was ist eigentlich Pirate Metal?

Wer seinen Kalender ab und zu aufschlägt, entdeckt meistens nur die üblichen Feiertage von Neujahr über Pfingstmontag bis Silvester. Gut, in Deutschlands Hauptstadt dürfen Berliner*innen am Internationalen Frauentag (8. März) zu Hause bleiben. Dieser ist jedoch zweifellos mehr Signal, geradezu Antrieb für Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, als Kuriosum.

#SeafarersAreKeyWorkers

Zunächst jedoch widmen wir uns dem heutigen Feiertag. Heute, am Tag des Seefahrers (und der Seefahrerin), wird nämlich den Teerjacken gedacht. Seit 2010 gibt es ihn – und das nicht ohne Grund: Zum einen soll die harte Arbeit der Seeleute ins Landratten-Bewusstsein gerückt werden, zum anderen signalisiert ihnen der Tag Wertschätzung. Übrigens steht der 25. Juni in jedem Jahr unter einem anderen Motto: 2019 lag das Augenmerk auf der Förderung weiblicher Seefahrerinnen, 2020 gibt die COVID-19-Pandemie und folgender Hashtag das Thema vor: #SeafarersAreKeyWorkers.

Die Seefahrt diente im Übrigen nicht nur friedlichen Zwecken, sogar Forschungs- und Handelsreisen wurden zum Wettstreit. In der Vergangenheit machten Seeräuber die Gewässer unsicher – und noch immer ist Piraterie ein international geächtetes Problem. Mit der zugehörigen Mythologie beschäftigt sich das Genre Pirate Metal. Im Folgenden stellen wir euch das Genre und wichtige Bands vor.

Running Wild: Die Erfinder des Pirate Metal

Die Band arbeitete also gegen ihr ungewollt satanistisches Image an, ihre Lyrics wurden klarer und boten Kritiker*innen nicht mehr so viel Spielraum zur Fehlinterpretation. Ab 1987 verzichtete die Hamburger Band gänzlich auf Elemente des Okkultismus und wandte sich einem neuen lyrischen Gegenstand zu: Der Piraten-Mythologie. Es kam zu einem prägenden Wandel. Ihre Eigendefinition von Freibeuter-Romantik brachten Running Wild mit der Veröffentlichung ihres Albums UNDER JOLLY ROGER (1987) unter Fans und Leute. Das markiert gleichzeitig die Geburtsstunde des Pirate Metal.

