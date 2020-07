Linkin Park: Mike Shinoda bringt zweites Soloalbum raus

Während bei Linkin Park als Band derzeit nicht wirklich viel passiert, weiß sich Sänger Mike Shinoda fortlaufend kreativ zu betätigen. Der Multiinstrumentalist hatte zuletzt mittels Live-Streams auf Twitch [dieses Tool verwendet auch Trivium-Frontmann Matt Heafy – Amn.d.A.] gemeinsam mit zugeschalteten Fans musiziert. Dabei herausgekommen sind einige Instrumentals, von denen Shinoda nun ein paar veröffentlicht.

Interaktive Kollaboration

Zusammengenommen ergeben die Tracks das zweite Soloalbum des Linkin Park-Tausendsassas. Es hört auf den Namen DROPPED FRAMES, VOL. 1, was die Schlussfolgerung zulässt, dass Shinoda noch mehr Instrumentals in petto hat. Auf die Märkte dieser Welt bringt der US-Amerikaner die Platte am 10. Juli – und zwar mit seiner Plattenfirma Kenji Kobayashi Productions. Wer hier Witterung aufgenommen hat, kann sich bereits drei Lieder anhören. ‘Open Door’, ‘Super Galaxtica’ und ‘Osiris’ findet ihr unten.

Selbst sagt der Linkin Park-Musiker über sein zweites Solowerk: „Bei DROPPED FRAMES geht es genauso viel um den Live-Kanal wie um das Album. Die Sammlung an Songs ist eine Highlight-Rolle der Stücke, die ich auf dem Kanal mache. Aber ein großer Teil der Erfahrung ist der Stream selbst. Wenn ich anfange, habe ich in der Regel so gut wie keine Idee, wo es hingehen wird. Was dabei herauskommt, ist ein Produkt der Vorschläge der Zuschauer, meinen spontanen Eingebungen und jener unerklärlichen Magie, die dazwischen schwebt.“

