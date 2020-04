Mit AMENDS gedenken Grey Daze einem der größten Sänger in der Musikgeschichte. Chester Bennington kehrt für 40 Minuten aus dem Rock-Olymp zurück.

Als sich Chester Bennington am 20. Juli 2017 in seiner Villa in Palos Verdes Estates im Alter von 41 Jahren das Leben nimmt, befindet sich Sean Dowdell gerade in Las Vegas auf Interview-Reise. In den Gesprächen mit den Journalisten geht es um die Reunion von Grey Daze, der Band, die mit Bennington die beiden Alben WAKE ME (1994) sowie ... NO SUN TODAY (1997) veröffentlichte, bevor sich die Wege 1998…