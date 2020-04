Ihr sucht einen Song, der mal auf einer unserer Heft-CDs enthalten war? Wir präsentieren euch hier sämtliche Tracklists aller METAL HAMMER-Ausgaben 2018.

"Volles Riff voraus!" lautet wie immer die Vorgabe für den METAL HAMMER-CD-Beilagen-Soundtrack zum aktuellen Heft. Hier findet ihr die Tracklists unserer Heft-CDs aus dem Jahr 2018. METAL HAMMER Ausgabe 12/2018 METAL HAMMER MAXIMUM METAL Vol. 244 LEGION OF THE DAMNED The Widow’s Breed ALL THAT REMAINS Fuck Love ELUVEITIE Inis Mona GOTTHARD Mountain Mama (Acoustic) NAILED TO OBSCURITY Tears Of The Eyeless (Edit) BROTHERS OF METAL Prophecy Of Ragnarök METAL CHURCH Out Of Balance CHROME DIVISION Walk Away In Shame METAL HAMMER Ausgabe 11/2018 METAL HAMMER MAXIMUM METAL Vol. 243 FIFTH ANGEL Can You Hear Me ARION At The Break…