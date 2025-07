Dass Will Ramos von Lorna Shore großer Sleep Token-Fan ist, hat er schon häufig und lautstark auf seinen Sozialen Kanälen kundgetan. Nun bestätigt er im Interview mit Loudwires Full Metal Jackie, dass er sich eine Zusammenarbeit mit den mysteriösen Sleep Token wünscht.

Auf die Frage, was er sich von Kollaborationen mit Musikern erhofft, und mit wem er gerne mal arbeiten würde, sagt er, wie aus der Pistole geschossen: „Jeder, der mich kennt, weiß das schon, aber ich würde liebend gerne mal mit Sleep Token zusammenarbeiten. Das versteht sich von selbst!“ Ramos kommt schnell ins Schwärmen: „Ich liebe ihren Gesang, ich liebe ihre Musik generell. Sie sind einfach unglaublich.“

Spaß und Authentizität

Er erklärt, was ihm bei einer Zusammenarbeit wichtig ist: „Wenn ich mit anderen kollaboriere, möchte ich, dass es authentisch ist, dass es etwas ist, was ich machen möchte, und das mich auch anspricht. Ich mache das nicht aus irgendwelchen Aufmerksamkeits- oder Popularitätsgründen, sondern ich tue es, weil es Spaß macht und das Lied gut wird.“

Dann lässt es sich der Frontmann nicht nehmen, Sänger Vessel und Co. noch direkt anzusprechen: „Sleep Token, wenn ihr mich hört, ich komme euch holen! Meldet euch bei mir, ich bin bereit, Baby!“

Mysterium und Sensation

Sleep Token sind bekannt für ihre undefinierbare Musik und für ihre geheimnisvolle Art. Die Mitglieder der Band verbergen auf der Bühne immer ihr Gesicht und geben keine Interviews. 2023 veröffentlichte die Band ihr Album TAKE ME BACK TO EDEN und erlangte dadurch große Aufmerksamkeit. Im Mai 2025 veröffentlichten sie ihr neues Album EVEN IN ARCADIA.

Lorna Shore gingen in erster Linie mit ihrem Song ‘To The Hellfire’ viral, speziell mit Will Ramos’ brutalen Growls und Pigsqueals und erspielten sich mit PAIN REMAINS (2022) viele Fan-Herzen. Im September erscheint der Nachfolger I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME, und 2026 geht die Truppe mit dem neuen Album auf Tournee – präsentiert von METAL HAMMER.

Lorna Shore über Strapazen und Unfälle (Video-Exklusiv-Interview)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.