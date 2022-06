Die Glam-Metaller Mötley Crüe haben sich mit Brewtality Coffee zusammengetan und eine eigene Kaffeelinie kreiert, die ab sofort erhältlich ist.

Metal im Kaffeebeutel – „Kickstart My Heart“ und „Espresso Blend French Roast” nennen sich die ersten Produkte, die Mötley Crüe in Zusammenarbeit mit Brewtality Coffee auf den Markt gebracht haben. Die koffeinhaltigen Spezialmischungen sollen Fans den Start in den Tag erleichtern. Mit dem „Kickstart My Heart“-Kaffee, der nach dem Mötley Crüe-Kult-Hit benannt ist, handelt es sich um einen kräftigen Röstkaffee, der intensiv wachrütteln soll. Geschmacklich soll es jedoch weder bitter noch zu würzig zugehen. Viel eher verspricht die Mischung ein „sanftes“ Geschmackserlebnis, das effektiv Wirkung zeigt. Der „Espresso Blend French Roast“ soll die Geschmacksknospen mit einer Note dunkler Schokolade, braunem…