Machine Head kündigen 10. Album ØF KINGDØM AND CRØWN an

Foto: Travis Shinn and Paul Harries. All rights reserved.

Robb Flynn und Machine Head haben just ihr neues Album angekündigt. Es trägt den vollmundigen Titel ØF KINGDØM AND CRØWN, kommt am 26. August auf die Märkte dieser Welt und ist das nunmehr zehnte Studiowerk des Quartetts. Eine auf Krawall gebürstete Vorabsingle ‘Chøke Øn The Ashes Øf Yøur Hate’ inklusive zugehörigem Video (siehe unten) gibt es ab sofort zu hören.

Blutrausch

Die Band hat ØF KINGDØM AND CRØWN als Konzeptopus in einem dystopischen Ödland angelegt, in dem der Himmel blutrot schimmert. Die Handlung dreht sich dabei um zwei Hauptcharaktere. Da wäre Ares, der mit Amethyst die Liebe seines Lebens verliert und daraufhin auf einen Amoklauf gegen die niederträchtige Sekte geht, die seine Partnerin umgebracht hat. Außerdem wäre da Eros, der seine Mutter durch eine Drogenüberdosis verliert, dadurch radikalisiert wird und ebenfalls eine Mordserie unternimmt. In den Texten erzählt der Machine Head-Chef dann, wie die Leben der beiden Figuren ineinandergreifen.

„Dank meiner zwei Teenager-Jungs wurde meine Familie besessen von dieser fantastischen japanischen Anime-Serie namens ‘Attack On Titan’“, holt Robb Flynn aus. „Das Konzept des Albums war lose von der Serie inspiriert — und zwar in dem Sinne, dass es keinen guten oder bösen Typen gibt. Beide Figuren glauben, dass sie das Richtige tun, so wie es für ihr Dasein passt. Aber täuscht euch nicht: Beiden begehen pure und böse Gräueltaten. Das Eröffnungslied ‘Slaughter The Martyr’ ist im Grunde die Entstehungsgeschichte unseres ersten Charakters.“ Zum Veröffentlichungsdatum am 26. August werden CDs, Kassetten und alle digitalen Formate der kommenden Machine Head-Platte zu haben sein. Die Vinyl-Editionen gibt es erst ab 25. November.

Die Tracklist von ØF K INGDØM A ND C RØWN:

S laughter T he M artyr C høke Øn T he A shes Øf Y øur H ate B ecøme T he F irestørm Øverdøse M y H ands A re E mpty U nhalløwed A ssimilate K ill T hy E nemies N ø G øds, N ø M asters B løødshøt R øtten T erminus A rrøws I n W ørds F røm T he S ky

