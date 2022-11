Machine Head rekrutieren Reece Alan Scruggs von Havok

Machine Head hatten bei ihrer derzeit laufenden Tournee in den Vereinigten Staaten von Amerika einen personellen Ausfall zu verkraften. So ist der polnischen Live-Gitarrist Wacław „Vogg“ Kiełtyka verhindert, weil er zeitgleich mit seiner Hauptband Decapitated in Europa Konzerte spielte. Daher haben Bandboss Robb Flynn und Co. Reece Alan Scruggs von Havok als zeitweisen Ersatz verpflichtet.

Sein Live-Debüt für Machine Head gab Scruggs am Donnerstag, den 3. November im kalifornischen Fresno. Zwei von Fans gefilmte Videos zu den Songs ‘Raining Blood’ (Slayer-Cover) und ‘Old’ gibt es unten zu sehen. Darüber hinaus meldete sich Reece Alan selbst in den Sozialen Medien zu Wort: „Naja, nun ist die Katze offiziell aus dem Sack. Ich habe letzten Abend meine erste Show gespielt. Mein Auftritt war nicht annähernd perfekt, aber die Stimmung war wirklich fantastisch. Ich bin einfach nur hier, um auszuhelfen und diese Welle zu reiten.“

Decapitated-Gitarrist Vogg spielt seit Ende 2019 als Live-Gitarrist bei Machine Head, als die US-Thrasher eine Tour zum 25. Jubiläum ihres Albums BURN MY EYES spielten. Robb Flynn sagte über das Vorspielen von Wacław Kiełtyka, dass es ihn umgehauen hat: „Es war so verdammt tight und exakt.“ Zuvor habe Vogg eine Aufnahme des Machine Head-Tracks ‘Imperium’ eingeschickt. „Wir haben alle Typen immer einen Soundtest machen lassen, einfach um sicherzugehen, dass das Niveau passt und so weiter. Ich dachte mir: ‚Oh, mein Gott! Dieser Kerl spielt ‘Imperium’ besser, als ich es im Moment kann.‘ Es war verrückt. Und wir kamen letztlich ins Gespräch. Ein super netter Typ.“

