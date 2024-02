Machine Head: Wacław „Vogg“ Kiełtyka steigt aus

Wacław „Vogg“ Kiełtyka ist nicht mehr Mitglied von Machine Head. Das gab der polnische Gitarrist jüngst in den Sozialen Medien bekannt. Der 42-Jährige war 2019 bei der Gruppe um Robb Flynn eingestiegen — kurz vor der Tournee zum 25. Jubiläum des Debütalbums BURN MY EYES. Vogg will sich fortan auf seine Hauptformation Decapitated konzentrieren.

„Ich habe zuletzt viele Fragen zu meiner Rolle als Machine Head-Gitarrist bekommen“, beginnt Kiełtyka sein Statement. „Also wollte ich euch allen ein schnelles Update darüber geben, was jüngst vor sich ging. Die Südamerikatournee war meine letzte mit Machine Head. Ich hoffe, das klärt die Lage für euch. Es musste früher oder später so kommen.“ Denn sowohl Decapitated als auch Robb Flynns Kapelle seien heutzutage aktive Bands. „Daher ist es keine Überraschung, dass sich manche Tourneen überschneiden.

Neuer, alter Fokus

Decapitated ist meine absolute Nummer eins als Band. Und wir haben einige unglaubliche Pläne. Wir sind alle darauf vorbereitet, wieder in die USA und dieses Jahr auf Europatournee zu gehen. Aber das ist nicht alles: Wir haben auch ein paar spannende Shows sowie eine Studio-Session geplant, die ich gar nicht erwarten kann. Ich möchte Robb Flynn, Joseph [Huston, Manager — Anm.d.A.], Jared MacEachern, Matt Alston sowie all den fantastischen Crew-Mitgliedern danken, mit denen ich das Vergnügen hatte, während meiner Zeit in Machine Head zu arbeiten.

Ich kann euch nicht genug für die unglaublichen Möglichkeiten und Erfahrungen danken, die ich hatte. Die verrückten Augenblicke, die wir miteinander hatten, werde ich immer in Ehren halten. Ich hoffe, dass Machine Head künftig weiter gedeihen werden. Was mich angeht: Ich fokussiere mich auf die neuen Decapitated-Sachen. Aber ich bin auch noch immer bereit, um bei irgendwelchen Tour-Notfällen von anderen Bands auszuhelfen.“ Robb Flynn merkte noch an: „Großer Respekt, Vogg. Wir hatten Glück, dich in der Band zu haben. Wir wünschen dir nur das Beste für die Zukunft mit den mächtigen Dacapitated.“

