Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Madonna-Cover von Chuck Schuldiner aufgetaucht

Chuck Schuldiner von Death 1995
Chuck Schuldiner von Death 1995 in New York.
Foto: Getty Images / Archive Photos, Catherine McGann / Kontributor. All rights reserved.
von
Während seines Kampfs gegen den Krebs nahm Death-Frontmann Chuck Schuldiner eine Instrumentalversion von Madonnas ‘Frozen’ auf. Sein Neffe brachte es ans Tageslicht.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Während Chuck Schuldiner 1998 in den frühen Stadien seiner Krebserkrankung war, nahm er eine Instrumentalversion des Pop-Songs ‘Frozen’ von Madonna auf. Jetzt gelangte dieses Stück durch seinen Neffen Chris Steele an die Öffentlichkeit. Den Beitrag gibt es unten.

Das verschollene Cover

Schuldiners Neffe veröffentlichte ein Video auf dem offiziellen Instagram-Profil der Band. Darauf sieht man, wie er eine mit „Frozen“ beschriftete CD in das Audio-System eines Autos einlegt. Unter dem Beitrag schrieb er: „Das habe ich heute gefunden, als ich durch ein paar Sachen gegangen bin. Chuck nahm es im Anfangsstadium seines Kampfs gegen den Krebs auf. Ich erinnere mich gut. Chuck saß mit seiner Stealth und einem Drumcomputer in seinem Schlafzimmer. Ich weiß nicht, ob jemand außerhalb der Familie und ein paar wenigen Freunden diese Aufnahme gehört haben, aber jetzt gehört sie euch. Chucks Version von Madonnas 1998er-Single ‘Frozen’.“

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von DEATH (@deathofficial)

Pionier seines Genres

Schuldiner gründete Death 1983 im Alter von 16 Jahren, damals noch unter dem Namen Mantas. Nach diversen Line-up-Wechseln, deren einzige Konstante Schuldiner selbst war, erschien 1987 das Debüt SCREAM BLOODY GORE.

1999 stellte man bei Schuldiner einen bösartigen Gehirntumor fest. Da Schuldiner nicht krankenversichert war und die Kosten einer Krebstherapie sein Budget sprengten, riefen Musiker wie Red Hot Chili Peppers, Korn und Kid Rock zur Spende auf. Trotz einer zunächst erfolgreichen Therapie erlag Schuldiner den Folgen seiner Krankheit 2001. Er wurde nur 34 Jahre alt.

Von 1987 bis 1998 veröffentlichten Death sieben Studioalben. Die Band gilt bis heute als treibende Kraft und mitbegründende Instanz des Death Metal.

Eine neue Biografie der Death Metal-Legende erscheint am 6. Dezember.

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Chuck Schuldiner Death Death Metal Gehirntumor Krebs Madonna
Jeffrey Hatrix ist erbost, aber der Krebs ist in Remission
Mushroomhead_Jeffrey Hatrix
Ex-Mushroomhead-Sänger Jeffrey Hatrix zeigt sich über falsche Darlegungen bezüglich seiner Krebserkrankung erbost und stellt einiges klar.
Eigentlich hat der ehemalige Mushroomhead-Sänger Jeffrey Hatrix alias Jeffrey Nothing allen Grund zur Freude. Wie er selbst bereits im Juli via Facebook bekanntgab, sei die Behandlung erfolgreich verlaufen und der Krebs weg. Außerdem appellierte er an andere Krebspatienten: „Bitte prüft eure Behandlungsmöglichkeiten gründlich. Chemotherapie, Bestrahlung und Operationen sind veraltete und primitive Methoden. Sie zerstören Zellen wahllos und bestrahlen nie den gesamten Tumor, insbesondere wenn dieser in unmittelbarer Nähe eines lebenswichtigen Organs liegt. Außerdem kann eine Operation den Krebs in fast allen Fällen streuen.“ Im März gab Hatrix an, sich einer „Behandlung mit Alternativmedizin“ zu unterziehen. Erst kürzlich erklärte er im…
Weiterlesen
Zur Startseite