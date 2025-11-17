Während Chuck Schuldiner 1998 in den frühen Stadien seiner Krebserkrankung war, nahm er eine Instrumentalversion des Pop-Songs ‘Frozen’ von Madonna auf. Jetzt gelangte dieses Stück durch seinen Neffen Chris Steele an die Öffentlichkeit. Den Beitrag gibt es unten.

Das verschollene Cover

Schuldiners Neffe veröffentlichte ein Video auf dem offiziellen Instagram-Profil der Band. Darauf sieht man, wie er eine mit „Frozen“ beschriftete CD in das Audio-System eines Autos einlegt. Unter dem Beitrag schrieb er: „Das habe ich heute gefunden, als ich durch ein paar Sachen gegangen bin. Chuck nahm es im Anfangsstadium seines Kampfs gegen den Krebs auf. Ich erinnere mich gut. Chuck saß mit seiner Stealth und einem Drumcomputer in seinem Schlafzimmer. Ich weiß nicht, ob jemand außerhalb der Familie und ein paar wenigen Freunden diese Aufnahme gehört haben, aber jetzt gehört sie euch. Chucks Version von Madonnas 1998er-Single ‘Frozen’.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DEATH (@deathofficial)

Pionier seines Genres

Schuldiner gründete Death 1983 im Alter von 16 Jahren, damals noch unter dem Namen Mantas. Nach diversen Line-up-Wechseln, deren einzige Konstante Schuldiner selbst war, erschien 1987 das Debüt SCREAM BLOODY GORE.

1999 stellte man bei Schuldiner einen bösartigen Gehirntumor fest. Da Schuldiner nicht krankenversichert war und die Kosten einer Krebstherapie sein Budget sprengten, riefen Musiker wie Red Hot Chili Peppers, Korn und Kid Rock zur Spende auf. Trotz einer zunächst erfolgreichen Therapie erlag Schuldiner den Folgen seiner Krankheit 2001. Er wurde nur 34 Jahre alt.

Von 1987 bis 1998 veröffentlichten Death sieben Studioalben. Die Band gilt bis heute als treibende Kraft und mitbegründende Instanz des Death Metal.

Eine neue Biografie der Death Metal-Legende erscheint am 6. Dezember.

