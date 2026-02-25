Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Doug Aldrich blickt positiv auf seine Gesundheit

The Dead Daisies_Doug Aldrich
Doug Aldrich mit The Dead Daisies @ Bang Your Head 2016
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
von
Vor einiger Zeit hat sich Gitarrist Doug Aldrich einer Krebsbehandlung unterzogen. Heute blickt er positiv auf seine gesundheitliche Entwicklung.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Bei Gitarrist Doug Aldrich, der unter anderem bei Whitesnake, Dio und The Dead Daisies spielte, wurde im September 2024 Kehlkopfkrebs diagnotiziert. Der Musiker begab sich daraufhin umgehend in Behandlung. Heute blickt er positiv auf seinen Genesungsprozess zurück, wie er im Interview mit The Hair Metal Guru erzählte.

Kämpfergeist

„Es hat eine Weile gedauert, bis wir wussten, wie weit der Krebs schon fortgeschritten ist und dass es sich tatsächlich um eine etwas leichter zu behandelnde Krebsart handelt. […] Man kann ja jeden Tag von einem Auto angefahren werden; man weiß nie. Als ich dann wusste, was zu tun war, haben wir einen Chirurgen gefunden, den meine Frau und ich mochten“, sagte Aldrich. „Er entfernte eine Mandel von innen, dann die Lymphknoten und den Tumor. Danach musste ich bestrahlt werden. Die OP war echt ätzend, denn danach konnte ich nicht mit The Dead Daisies auf Tour gehen. […]

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Ich konnte meinen Mund nicht öffnen. Für die OP mussten sie meinen Kiefer aufschneiden und eine Menge Gewebe entfernen. Theoretisch haben sie alles rausgeschnitten, was ging, und anschließend musste man bestrahlen, um den Rest, diese kleinen Partikel, zu zerstören. Das habe ich sechs Wochen lang durchgemacht, was echt ätzend war, weil es einen total fertiggemacht hat. Man ist total erschöpft, und der Hals ist im Grunde nur noch blanke Haut. Und nach etwa zwei Wochen verliert man den Geschmackssinn und die Haut fängt an, sich zu schälen.

Holy Ground
Holy Ground
von Spv
Für bei Amazon kaufen

Meine Frau hat mir sehr geholfen, das durchzustehen. Ich bin positiv geblieben. Ich habe mich sehr bemüht, gut zu essen und mein Gewicht so gut wie möglich zu halten. Schließlich war ich mit der Bestrahlung fertig, wurde untersucht, und das Ergebnis war ein sehr gutes: krebsfrei. So sieht es momentan aus. Ich habe Ende des Monats noch ein paar Untersuchungen, um zu sehen, wie es weitergeht. Aber ich gebe mein Bestes.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Behandlung Dio Doug Aldrich Interview Krebs krebsfrei OP The Dead Daisies The Hair Metal Guru whitesnake
Michael Anthony: Eddie und Alex waren unzertrennlich
Van Halen, Michael Anthony
Wie Michael Anthony berichtet, war das Verhältnis zwischen Eddie und Alex van Halen derart innig, dass dies die Grüppchenbildung innerhalb der Band förderte.
Einst galten Van Halen als eine der bedeutendsten Heavy Metal-Band des Planeten. Doch wie der frühere Bassist Michael Anthony erzählt, gab es innerhalb der Besetzung eine sehr deutliche Grüppchenbildung – teilweise zu dessen Leidwesen. Aber Anthony habe dadurch auch eine bedeutende Freundschaft geknüpft. Geteiltes Leid „Schon von Anfang an bei Van Halen waren es immer die beiden Brüder, die fest zusammenhielten. Denn Eddie (van Halen, Gitarre – Anm.d.A.) und Al (Alex van Halen, Schlagzeug – Anm.d.A.) hatten eine Bindung, die anders war als jede andere, die ich je zwischen Brüdern gesehen habe, musikalisch wie auch menschlich. Und so sagen die…
Weiterlesen
Zur Startseite