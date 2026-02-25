Bei Gitarrist Doug Aldrich, der unter anderem bei Whitesnake, Dio und The Dead Daisies spielte, wurde im September 2024 Kehlkopfkrebs diagnotiziert. Der Musiker begab sich daraufhin umgehend in Behandlung. Heute blickt er positiv auf seinen Genesungsprozess zurück, wie er im Interview mit The Hair Metal Guru erzählte.

Kämpfergeist

„Es hat eine Weile gedauert, bis wir wussten, wie weit der Krebs schon fortgeschritten ist und dass es sich tatsächlich um eine etwas leichter zu behandelnde Krebsart handelt. […] Man kann ja jeden Tag von einem Auto angefahren werden; man weiß nie. Als ich dann wusste, was zu tun war, haben wir einen Chirurgen gefunden, den meine Frau und ich mochten“, sagte Aldrich. „Er entfernte eine Mandel von innen, dann die Lymphknoten und den Tumor. Danach musste ich bestrahlt werden. Die OP war echt ätzend, denn danach konnte ich nicht mit The Dead Daisies auf Tour gehen. […]

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich konnte meinen Mund nicht öffnen. Für die OP mussten sie meinen Kiefer aufschneiden und eine Menge Gewebe entfernen. Theoretisch haben sie alles rausgeschnitten, was ging, und anschließend musste man bestrahlen, um den Rest, diese kleinen Partikel, zu zerstören. Das habe ich sechs Wochen lang durchgemacht, was echt ätzend war, weil es einen total fertiggemacht hat. Man ist total erschöpft, und der Hals ist im Grunde nur noch blanke Haut. Und nach etwa zwei Wochen verliert man den Geschmackssinn und die Haut fängt an, sich zu schälen.

Meine Frau hat mir sehr geholfen, das durchzustehen. Ich bin positiv geblieben. Ich habe mich sehr bemüht, gut zu essen und mein Gewicht so gut wie möglich zu halten. Schließlich war ich mit der Bestrahlung fertig, wurde untersucht, und das Ergebnis war ein sehr gutes: krebsfrei. So sieht es momentan aus. Ich habe Ende des Monats noch ein paar Untersuchungen, um zu sehen, wie es weitergeht. Aber ich gebe mein Bestes.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.