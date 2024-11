The Dead Daisies: Doug Aldrich geht es „besser als erwartet“

Doug Aldrich mit The Dead Daisies @ Bang Your Head 2016

Erst im September wurde bekannt, dass Doug Aldrich (Ex-Dio, Ex-Whitesnake) an Kehlkopfkrebs erkrankt. Seine derzeitige Band The Dead Daisies teilte dies über die Sozialen Netzwerke mit: „Wir haben ziemlich beschissene Nachrichten, die wir mit euch teilen möchten. Leider wurde bei Doug Kehlkopfkrebs diagnostiziert, der jedoch behandelbar ist. Diese Woche lässt er sich operieren.“ Für die Europatournee von Anfang bis Mitte November sprang Whitesnake-Gitarrist Reb Beach ein.

Nun hat Doug Aldrich die OP „sehr erfolgreich" überstanden und meldete sich nur zwei Tage später selbst via Instagram. „Schnelles Update… Hi Leute, ich wollte mich nur melden und euch vielmals für die Gebete und guten Wünsche danken. Es half wirklich mehr, als ich in Worte fassen kann. Ich hatte eine Operation am Hals und an den Mandeln, und der Eingriff war sehr erfolgreich. Der Arzt ist ein Superstar und sein Team ist fantastisch. Ich fühle mich gut und kann hoffentlich schnell zurück zu meiner Familie. Für euch bin ich so dankbar, Leute. Ich danke euch so sehr."

Auf einem guten Weg

Inzwischen erhählt er Strahlentherapie und gabseinen Fans ein neuerliches Update: „Einige von euch haben sich über meine Behandlung und Genesung gewundert, also … Vier Wochen Strahlentherapie sind erledigt, und noch zwei übrig! Mir geht es besser als erwartet. Ich habe ein paar Probleme damit, aber fühle mich gesegnet, dass ich damit klarkomme. Im Grunde ist mein Hals stark verbrannt, weil ich jeden Tag einen Elektroschock bekomme. Aber es wird gut heilen, wenn ich damit fertig bin. Mein Kiefer ist noch immer sauer auf mich und ich bin sehr müde, aber ansonsten geht es mir gut.“

Anschließend bedankt er sich nochmals für die Genesunswünsche und die Unterstützung und fügt hinzu: „Ich freue mich darauf, euch so schnell wie möglich zu sehen" Aldrichs Ehefrau Danni gab kurz nach der Operation an, dass diese fünf Stunden gedauert habe, und sogar die Krankenschwester ihren Mann einen „Superhelden" nannte. Auch sei er „der stärkste Mensch", den Danni kenne.

