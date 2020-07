„Mafia: Definitive Edition“: Neues Gameplayvideo macht Lust auf „Die Familie“

Wenn im September dieses Jahres „Mafia: Definitive Edition“ erscheint, erhalten Spieler*innen ein von Grund auf neu entwickeltes Remake des geliebten Gaming-Klassikers. Dass ganz schön viel Arbeit in so einem Projekt steckt, zeigt jetzt ein neues und knapp 15 Minuten langes Gameplayvideo, bei dem Haden Blackman, President und Chief Creative Officer von Hangar 13, erklärt, was Spieler*innen erwartet.

Ein Remake mit Freiheiten

Einen weiteren Punkt, den man überarbeitet hat, ist das Fahrmodell, welches im Original damals sehr umstritten war. Denn man musste sich penibel an die Straßenverkehrsordnung und Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, sonst wurde man umgehend von der Polizei gejagt. Das sorgte bei vielen Spieler*innen natürlich für Frust und deshalb wird es in „Mafia: Definitive Edition“ ein neues Fahrmodell geben, welches mehr Freiheiten bietet. Auf Wunsch kann man aber auch das Modell aus dem Original aktivieren. Haden Blackman begründet das so, dass man mit dem Remake neue Fans gewinnen möchte, aber auch weiß, wie wichtig das ursprüngliche Fahrmodell für Fans ist, die das Original damals gespielt haben und lieben.

Lost Heaven wird größer

„Mafia: Definitive Edition“ erscheint am 25. September 2020 für PS4, Xbox One und PC.

