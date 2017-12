Manowar müssen wegen Krankheit Stuttgart-Konzerte verschieben

Foto: Guido Karp (c) 2013 Magic Circle Entertainment. All rights reserved.

Um ihre Band-Karriere gebührend abzuschließen, gingen Manowar in diesem Jahr auf großen „Final Battle“-Welttournee. Die letzten beiden Shows der Tour, die am 15. und 16. Dezember in Stuttgart hätten stattfinden sollen, müssen aber zunächst auf Eis gelegt werden. Bassist Joey DeMaio sei es aufgrund einer Erkrankung nicht möglich, zu spielen. Die Band gab über Facebook folgendes Statement dazu:

„Leider befindet sich Joey DeMaio aufgrund einer Lebensmittelvergiftung und Dehydration unter ärztlicher Aufsicht und wurde dazu angewiesen, zu dieser Zeit weder zu reisen noch aufzutreten.

Joey wird voraussichtlich wieder vollständig genesen und mit angemessener Ruhe und Behandlung zurück sein, um erneut zu kämpfen“

Laut Facebook-Post sollen die beiden Shows nachgeholt werden. Bis dahin werden Ticket-Inhaber gebeten, Geduld zu bewahren.