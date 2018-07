Das deutsche Duo Mantar ist weiterhin ruhelos: Nicht nur ist die Band nahezu durchgehend auf Tour, es steht auch der bereits dritte Longplayer an.

Das Black/Doom/Punk-Zweiergespann Mantar hat die Details zum kommenden, dritten Album bekanntgegeben. Es wird den Titel THE MODERN ART OF SETTING ABLAZE tragen, zwölf Songs beinhalten und am 24. August 2018 über Nuclear Blast erscheinen. Der Titel passt perfekt zu Mantars symbolischer Feuerbesessenheit der früheren Alben; es geht um die nie enden wollende Neigung der Menschen, blind zu folgen und für Führer und Despoten ins Feuer zu gehen. Brände im Kopf Die Platte versteht sich nicht zwangsläufig als politisches Statement, sondern behandelt eher die morbide Faszination für die Anfälligkeit der Massen, den eigenen Verstand gegen Brände in den Köpfen zu tauschen. Die Band ist derzeit…