Marduk: Einreiseverbot in Guatemala wegen „Satanismus“

Slayer planen, ihre Abschiedswelttournee im Jahr 2019 auch nach Südamerika, Australien und Japan zu bringen, doch noch weit mehr wird bald angekündigt.

Bislang bestand die Abschiedswelttournee von Slayer aus einem ersten und gerade beendeten zweiten Part durch die USA, während Part 3 die Band vom 1. November bis zum 8. Dezember 2018 nach Europa führt. Zudem spielen Slayer am 7. Oktober 2018 auf dem ForceFest in Mexiko und am 23. Juni 2019 auf dem Hellfest Open Air in Frankreich. "Wir wussten immer, dass diese Tour bis ins Jahr 2019 gehen würde", sagt Slayer-Gitarrist Kerry King. "Wir waren überwältigt von der Resonanz, die wir in Nordamerika bekommen haben. Wir haben von Fans gehört, die fünf, sechs Stunden gefahren sind oder aus anderen Städten…