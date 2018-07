Metal-Zensur: Die zehn härtesten Fälle

Rock’n’Roll und Heavy Metal mussten sich schon immer mit Zensur oder Indizierung herumschlagen. Schon als Elvis Presley seinen Hüftschwung praktizierte, gab es Zensur in der Form, dass es nur noch Aufnahmen gab, die ihn ab oberhalb der Hüfte zeigten.

Weiterlesen Iron Maiden: Bruce Dickinson will gegen Zensur in China kämpfen Iron Maiden mussten ihre Live-Show für die Auftritte in China anpassen. Bei der nächsten Tour durch die Volksrepublik soll das nicht wieder passieren, verspricht Sänger Bruce Dickinson. Über die Jahre wurde einiges unter dem Banner des Jugendschutzes vorsorglich entsorgt beziehungsweise nicht mehr zugänglich gemacht. Doch obwohl sich die Regeln und Vorgaben immer weiter gelockert haben, gibt es heutzutage immer noch davon betroffene Bands.

In den meisten Fällen handelt es sich dabei um tetxliche Inhalte, vor denen Kinderaugen bewahrt beziehungsweise brave Landesbürger „beschützt“ werden sollen. Am härtesten durchgegriffen wird dabei in Russland, China und Deutschland.

Seht in unserer Galerie zehn Rock- und Metal-Bands, die am härtesten von Zensur betroffen sind oder waren:

