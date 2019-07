Marilyn Manson: Das neue Album wird wahrscheinlich ein selbstbetiteltes

Der Nachfolger zu Marilyn Mansons 2017 erschienenem Album HEAVEN UPSIDE DOWN ist bereits so gut wie fertig und soll noch vor Ende des Jahres erscheinen. Einige Aufnahmen zu dem neuen Langspieler fanden dieses Mal im Studio von Country-Rocker Shooter Jennings statt.

Wie es zu dieser etwas außergewöhnlichen Zusammenarbeit kam, erzählte Manson in einem Interview mit dem Revolver Magazin. Und zwar wollten er und Shooter, nachdem sie ein David Bowie-Cover zu ‘Cat People’ gemacht hatten, unbedingt erneut zusammenarbeiten.

Wachsfigurenkabinett der eigenen Gedanken

Auf die Frage hin, ob es einen Arbeitstitel für die neue Platte gäbe, antwortete Manson:

„Es muss noch einer festgelegt werden, aber ich denke, es ist das Album, was den Namen ‘Marilyn Manson’ tragen sollte. Ich bin in einer Phase meines Lebens, in der ich Geschichten mit diesem Album erzählen will: es ist wie ein Wachsfigurenkabinett meiner Gedanken, eine Studierstube der Schreckenskammer in meinem Kopf.

All die Romantik und Hoffnung, die man auf der Welt haben kann, kann in der Endzeit für jeden Hörer des Albums eine andere Art von Apokalypse entwickeln. Ich habe versucht, es mit Worten zu malen, Shooter mit Klängen. Sodass man all seine Sehnsucht, Leidenschaft und Verzweiflung sehen und hören kann. Das ist eine recht dramatische Erklärung des Ganzen, aber das Album ist eben voll von Drama. Ich würde es mit keiner meiner anderen Platten vergleichen, aber man hört ein bisschen von allem heraus – es ist, als hätte ich alles auf einen Punkt konzentrieren können.“

Manson erneut als Schauspieler zu sehen

Weiterlesen Marilyn Manson holt sich Ho99o9-Schlagzeuger Brandon Pertzborn ins Boot Der ehemalige Marilyn Manson-Schagzeuger Gil Sharone hat nun einen Nachfolger bekommen. Manson stellte den Musiker Brandon Pertzborn als offizielles Mitglied vor. Außerdem erzählte Manson, dass sein neuer Schlagzeuger Brandon Pertzborn bereits auf der Platte zu hören sein wird. Während bei den Arbeiten am neuen Album alles rund zu laufen scheint, geht Manson auch seiner Leidenschaft als Schauspieler demnächst erneut nach. Nachdem er zuletzt in ‘Salem’ oder ‘Sons Of Anarchy’ zu sehen war, wird er eine Rolle in Stephen Kings ‘The Stand’ übernehmen.

Die bereits 1994 als Miniserie erschienene Reihe erfährt eine Neuverfilmung. Ein genaues Erscheinungsdatum ist hierbei noch nicht bekannt. Es wird sich jedoch ebenfalls wieder um eine Serie handeln, die auf dem Roman von Stephen Kings ‘The Stand – Das letzte Gefecht’ beruht. Auch hier wird die Arbeit von Manson und Jennings mit hineinspielen, denn die beiden steuern ein Cover zu ‘The End’ von The Doors bei.

