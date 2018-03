Die langjährig befreundeten Marilyn Manson und Courtney Love befinden sich momentan bei den Dreharbeiten zu Mansons nächstem Single-Videoclip ‘Tattooed In Reverse’. Courtney Love spielt darin Mansons Kittelschnitte.

Seht hier den kurzen Teaser von Marilyn Mansons Twitter-Account:

Who allowed Courtney Love to be my nurse? Oh shit…I did. TATTOOED IN REVERSE. pic.twitter.com/difHKWnpMZ

— Marilyn Manson (@marilynmanson) March 21, 2018