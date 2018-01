In einem Tweet schrieb Marilyn Manson, dass Johnny Depp in Betracht zieht, die Position des Gitarristen einzunehmen. Ob es sich dabei um seine Band oder welche auch immer handelt, ließ er dabei offen:

Johnny Depp is considering a position on guitar. Sound great?

— Marilyn Manson (@marilynmanson) January 17, 2018