Marilyn Manson soll sich in den Neunziger Jahren an einer Minderjährigen vergangen haben. Die mittlerweile erwachsene Frau verklagt ihn nun.

Zuletzt gab es zwei positive Nachrichten für Marilyn Manson: Die Klage von Model Ashley Morgan Smithline wurde aufgrund einer verstrichenen Frist abgewiesen. Und mit ‘Game Of Thrones’-Schauspielerin Esmé Bianco einigte sich der Metaller außergerichtlich. Doch nun hat eine weitere Frau den Musiker wegen sexuellen Missbrauchs verklagt, der mit bürgerlichem Namen Brian Warner heißt. Das i-Tüpfelchen: Zum angeblichen Tatzeitpunkt war sie minderjährig. Menschliche Abgründe Laut einem Bericht des "Rolling Stone" verging sich Marilyn Manson am Anfang seiner Karriere an dem namentlich nicht genannten Mädchen. Als sie den Schock-Rocker 1995 das erste Mal nach einem Konzert in Dallas traf, sei sie 16…