Marilyn Manson: Schlüssellocheinblicke

In enger kreativer Kooperation mit Outlaw-Country-Rocker Shooter Jennings entstanden, präsentiert uns Manson seine Song-Schreiber-Schokoladenseite genauso wie wieder mit glamouröser Verve aufstampfenden Industrial Rock. Verfolgt man den Zeitstrahl in umgekehrter Richtung, fällt auf, dass Mansons Freundschaft mit Alternative-Country-Rocker Shooter Jennings, dem Sohn von Outlaw-Country-Legende Waylon Jennings und mittlerweile auch Grammy-prämierter und gefragter Produzent (Duff McKagan, The White Buffalo), bereits etliche Jahre zurückgeht. „Ich habe Shooters Song ‘Fuck You (I’m Famous)’ immer gesungen, bevor ich auf die Bühne gegangen bin – und da kannte ich ihn noch nicht mal persönlich“, eröffnet Manson.

Die Bowie-Basis

„Im Gegenzug hat er zu ANTICHRIST SUPERSTAR das Gitarrespielen gelernt. Wir hatten also schon gegenseitig eine künstlerische Bewunderung füreinander, ohne uns zu kennen. Inzwischen sind wir allerbeste Freunde und gleichwertige musikalische Partner.“ Dass die erste künstlerische Zusammenarbeit der beiden auf das Jahr 2016 datiert und ein Cover des David Bowie-Songs ‘Cat People’ war, ist jedenfalls bezeichnend. Schließlich finden sich auch auf WE ARE CHAOS reichlich Anzeichen einer ausgemachten Bowie-Bewunderung.

„Shooter und ich haben definitiv eine gemeinsame Liebe und Faszination für Bowies Berlin-Phase mit Brian Eno. Wir haben beide etliche Bücher darüber verschlungen, wie die beiden drauf waren, als sie diese Platten gemacht haben. Darüber hinaus ist DIAMOND DOGS genauso meine Lieblings-Bowie-Platte, wie sie Shooters ist. Das war unsere Bowie-Basis. Thematisch wollten wir ein Album machen, auf dem eine Geschichte erzählt wird. Allerdings nicht zwangsläufig eine Geschichte, die einem ausgebreitet vorgelegt wird. Es ist vielmehr wie in einem schrägen Film oder Buch, dessen Bedeutung sich individuell seinem Rezipienten anpasst.