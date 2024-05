Marilyn Manson unterschreibt bei Nuclear Blast

Foto: Getty Images, Mick Hutson. All rights reserved.

Nachdem Marilyn Manson zuletzt eine US-Tournee mit Five Finger Death Punch und Slaughter To Prevail angekündigt hatte, treibt der Schock-Rocker sein Comeback weiter voran. So scheint Brian Warner, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, bei einer neuen Plattenfirma unter Vertrag zu stehen. Und dabei handelt es sich um kein geringeres Unternehmen als Nuclear Blast.

Neustart

So hat der Musiker ein kurzes Video gepostet, in dem er neue Musik angekündigt (siehe unten). Der Clip ist nicht nur mit „NB x MM“ betitelt, Nuclear Blast Records ist darüber hinaus in der Videobeschreibung markiert. Sein vorheriges Label Loma Vista Recordings hatte Marilyn Manson im Jahr 2021 gedroppt, nachdem Missbrauchsanschuldigungen gegen den 55-Jährigen unter anderem von Schauspielerin Evan Rachel Wood vorgebracht wurden. Seine Künstleragentur und sein langjähriger Manager Tony Cuilla kündigten bald darauf ebenfalls die Zusammenarbeit auf.

Marilyn Manson hat seitdem unzählige Gerichtsverfahren auszufechten. Ein paar davon konnte der US-Amerikaner außergerichtlich beilegen, manche Klagen wurden abgewiesen, manche Verfahren laufen noch. Nichtsdestotrotz sind die zahlreichen Anschuldigungen, die diverse Frauen gegen ihn ins Feld geführt haben, alles andere als geschmackvoll. Hier passt ins Bild, dass er kürzlich wegen eines anderen Vergehens verurteilt wurde: So hat der „Antichrist Superstar“ 2019 eine Fotografin während eines Konzerts auf widerliche Weise angespuckt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

