Vor seinem Engagement bei der deutschen Metal-Institution Accept im Jahr 2009 sang Mark Tornillo in einer Reihe anderer Metal-Bands. Unter anderem war er einige Jahre mit T.T. Quick unterwegs. Bei einem ihrer Konzerte waren die Jungs von Iron Maiden anwesend – was in einem für Tornillo unvergesslichen Abend gipfelte. In einer kürzlichen Folge des Talk Louder-Podcasts reflektierte Mark Tornillo über diese unerwartete Zusammenarbeit:

Spontaner Besuch von Maiden

„T.T. Quick hatte jeden Donnerstagabend einen festen Auftritt im L'Amour in Brooklyn. Wir spielten jeden Donnerstagabend. Wir waren der Haupt-Act und zogen an einem Abend sechs- bis siebenhundert Leute an. Es muss 1983 gewesen sein, würde ich sagen. Einer der Besitzer, kam in die Umkleidekabine und sagte: ‚Hey, die Jungs von Iron Maiden sind hier. Sie möchten wissen, ob es ihnen gestattet ist, sich in der Umkleidekabine aufzuhalten.'

Wir hätten doch niemals ‚nein‘ gesagt. Ich sagte: ‚Natürlich. Sag ihnen, sie sollen hereinkommen‘. Und natürlich hatten wir dort eine Party am Laufen. Es war schließlich 1983. Also kamen sie alle, hingen herum. Und wir fragten sie, ob sie spielen möchten, was sie jedoch ablehnten.Der Support-Act war gerade dran; ich erinnere mich nicht mehr, wer es war. Also irgendwann kam der Wechsel, und sie hingen immer noch in der Umkleidekabine ab. Wir spielten etwa fünf oder sechs Songs, und mein Gitarrentechniker kam zu mir und sagte: ‚Komm mal her. Komm mal her.‘ Ich fragte: ‚Was ist?‘ ‚Die wollen raufkommen und spielen.‘ ‚Sag ihnen, sie sollen kommen und spielen. Mir ist das recht. Großartig. Sag ihnen, sie sollen nach dem nächsten Song kommen.‘

Wir spielten den nächsten Song. Und sie fingen an, auf die Bühne zu gehen, als wir von der Bühne gingen. Ich glaube, ich ging von der Bühne, bevor ich sie vorstellte, denn ich dachte, sie bräuchten keine Vorstellung. Und als ich von der Bühne ging, packte mich Steve Harris einfach an der Schulter und sagte: ‚Wohin gehst du?' Ich sagte: ‚Ich werde runtergehen und euch spielen sehen.' Und er sagte: ‚Bruce ist nicht hier, Kumpel. Du singst. Was spielen wir?' Ich sagte: ‚Wie wäre es mit 'Wrathchild'? '"

Mark Tornillo singt Maiden-Klassiker

Tornillo sagte weiter, dass er total ausflippte, als er mit Maiden auftrat. „Ich bin durchgedreht“, sagte er. „Ich habe drei Tage nicht geschlafen. Der Adrenalinschub war unglaublich. Das Publikum ist komplett ausgeflippt. Und dann mussten wir mit T.T. Quick die Show zu Ende bringen. Ich dachte nur: ‚Oh mein Gott. Wie können wir das jetzt noch toppen?‘“

Im vergangenen Februar trat Tornillo während des letzten Konzerts der gemeinsamen Europatournee von Accept und der All-Female-Iron Maiden Tribute-Band The Iron Maidens in Saarbrücken, zusammen mit ihnen auf und performte – wie hätte es anders sein können – ebenfalls ‘Wrathchild’.

