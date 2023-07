Mark Tremonti kündigt Weihnachtsalbum an

Mark Tremonti sorgt dafür, dass ihm nicht langweilig wird. Neben seinen zwei langjährigen Bands Alter Bridge und Tremonti sowie den jüngst wieder vereinten Creed wird der US-Amerikaner im Herbst sein zweites Soloalbum vorlegen, das nichts mit Rock oder Metal zu tun. Nach MARK TREMONTI SINGS FRANK SINATRA hat der 49-Jährige nun ein Weihnachtsalbum aufgenommen.

CHRISTMAS CLASSIC NEW & OLD wird am 27. Oktober erscheinen und kann auf www.tremontichristmas.com vorbestellt werden. Für die Platte bekam der Heavy-Rocker vom selben Orchester Unterstützung, mit dem er bereits beim Sinatra-Longplayer zusammengearbeitet hat. Arrangiert hat die Instrumente Produzent Carey Deadman. Für die Scheibe hat sich Mark Tremonti neun Weihnachtsklassiker wie ‘The Most Wonderful Time Of The Year’, ‘Have Yourself A Merry Little Christmas’ und ‘The First Noel’ vorgenommen.

Außerdem hat er mit ‘Christmas Morning’ sogar ein eigenes Lied geschrieben. Darin kreieren unter anderem Klavier, Trommeln wie in einer Marschkapelle sowie Bläser eine festliche Stimmung, bevor Mark Tremonti die letzte Songzeile „My lady and me will make sure our children believe in the glory of Christmas morning“ singt. So stellt der Alter Bridge-Mann mit CHRISTMAS CLASSIC NEW & OLD erneut unter Beweis, wie vielseitig er als Musiker sein kann. Ein kurzes Teaser-Video gibt es untern zu sehen.

Die Tracklist von CHRISTMAS CLASSICS NEW & OLD:

The Most Wonderful Time Of The Year Jingle Bells The Christmas Song Christmas Morning The First Noel Santa Claus Is Comin‘ To Town Have Yourself A Merry Little Christmas Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! O Holy Night This Christmas

