Slash: Neues Album mit Myles Kennedy erscheint 2027

Guns N’ Roses-Gitarrist Slash bei einem Auftritt für sein Blues-Soloalbum ORGY OF THE DAMNED am 29. Mai 2024 in Los Angeles
Guns N’ Roses-Gitarrist Slash bei einem Auftritt für sein Blues-Soloalbum ORGY OF THE DAMNED am 29. Mai 2024 in Los Angeles
Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.
von
Slash bricht schon bald mit Guns N' Roses zur nächsten Welttournee auf. Vorher hat er allerdings ein Album mit Myles Kennedy fertiggestellt.
Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Myles Kennedy ist ein umtriebiger Künstler. 2024  hat er mit THE ART OF LETTING GO ein neues Soloalbum veröffentlicht, vor wenigen Wochen erst mit ALTER BRIDGE (hier Review lesen) das aktuelle Werk der gleichnamigen Band. Auch mit Slash, mit dem er seit 2012 Musik unter dem Banner Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators veröffentlicht,  scheinen die Pläne voranzuschreiten. Wie der Guns N‘ Roses-Gitarrist erklärte, befindet sich das kommende Album bereits in den letzten Zügen.

Endspurt

„Es ist fertig. Wir haben gerade den Mix abgeschlossen. Ich habe die Tracklist gestern fertiggestellt. Es ist ein Wahnsinnsalbum. Wir freuen uns riesig darauf, aber es erscheint erst nach der Guns-Tour. Also voraussichtlich im Januar 2027, und dann gibt es eine ganze Welttournee dazu“, erklärte Slash im Inteview mit Brent Porche. „Ich musste mit der Veröffentlichung warten, weil Guns von März bis Dezember dieses Jahres auf Tour sind. Wir bringen es also 2027 raus. Aber es ist fertig.“

Auch Myles Kennedy äußerte sich kürzlich über das nächste Album von Myles Kennedy & The Conspirators. Gegenüber Audio Ink Radio erklärte er, dass die Band einen bestimmten Ansatz beibehalte. „Ich glaube nicht, dass wir jemals ein Album mit reinem Synthie-Pop bekommen werden, aber die Fans erwarten eben etwas Bestimmtes, und genau das machen wir“, sagte er. „Deshalb versuchen wir, nicht zu weit davon abzuweichen. Aber die Leute sollen sich selbst ein Urteil bilden, wenn es erscheint.“

Bereits im Dezember 2024 sprach Kennedy bei ‘Trunk Nation With Eddie Trunk’ über das kommende Album von Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators. Er hob vor allem die sich kreuzenden Tour-Pläne von Slash mit Guns N‘ Roses sowie seinen eigenen mit Alter Bridge als Organisationsherausforderung hervor und betonte, man wolle das Album erst veröffentlichen, wenn es im Anschluss auch die Option gäbe, Konzerte zu spielen. Bereits damals erklärte Kennedy 2027 deshalb für den idealen Zeitpunkt für die Veröffentlichung.


Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Album Alter Bridge Brent Porche Guns N’ Roses Myles Kennedy Myles Kennedy & The Conspirators Slash Trunk Nation With Eddie Trunk
