Mark Tremonti: Wegen MASTER OF PUPPETS lernte ich Gitarre

Mark Tremonti ist riesiger Metallica-Fan. Und besonders ein Album von James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Cliff Burton, Jason Newsted und Robert Trujillo hat es dem Creed- und Alter Bridge-Gitarrist angetan: MASTER OF PUPPETS. Der Musiker geht sogar so weit und sagt: Die 1986er-Platte hat ihn dazu motiviert Gitarre spielen zu lernen.

Genau sein Ding

„Master Of Puppets ist das Album, das mich zu einem Musikfanatiker im Leben gemacht hat“, gesteht Mark Tremonti bei Primordial Radio. „Davor habe ich wie jeder andere auch gehört, was auch immer zu der Zeit im Radio lief. Ich glaube, LICENSED TO ILL von den Beastie Boys war die große Scheibe, die jeder gehört hat. Doch eines Nachts konnte ich nicht einschlafen — und mein Bruder Dan hat oben immer Metal gehört, was ich in meinem Zimmer mitbekam. Ich fragte ihn: ‚Was ist das für ein Song, in dem es um ein Sanatorium geht?‘ Also gab er mir die MASTER OF PUPPETS-Kassette mit ‘Welcome Home (Sanitarium)’ drauf — und ich habe mich in das Album verliebt. Und es ist es wahrscheinlich das wichtigste Album für meine Geschichte, wenn es darum geht, was ich tue.“

Darüber hinaus geht Mark Tremonti darauf ein, was genau ihn an der Musik von Metallica fasziniert. „Sie ist atmosphärisch, episch, wunderschön, gemein und wütend — also alles, was sie sein soll. Für mich ist sie wunderschön geschrieben. Der Song ‘Battery’ zum Beispiel hat dieses Intro, das einen direkt reinzieht — so nett, wie es komponiert ist. Und dann schlägt es einen urplötzlich über den Kopf. Also hat es alles gemacht, was ich wollte, das Musik macht, wenn ich sie mir als Kind anhörte. Und sie hat mich die Gitarre in die Hand nehmen und Down Strokes üben lassen, wie sie James Hetfield spielt. Seine Stimme — besonders auf diesem Album — ist außerdem eine der tollsten Rock-Stimmen. Es ist einfach genau mein Ding.“

