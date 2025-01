Kerry King: Erfahrungen mit Dave Mustaine und Metallica

Foto: Getty Images, Ann Summa. All rights reserved.

Kerry King (Slayer, l.) und Dave Mustaine (Megadeth) bei einem Foto-Shooting in Los Angeles im Jahr 1991

Die frühen Achtziger: Eine Zeit, in der Dave Mustaine bei Metallica spielte und Slayer deren Vorband waren. Noch bevor Mustaine durch Kirk Hammett (zu der Zeit noch Gitarrist bei Exodus) ersetzt wurde und Megadeth gründete. Um das Thrash-Wechselspiel auszuweiten – Gitarrist Kerry King spielte 1984/85 einige Liveshows für Megadeth, lehnte das Angebot, Vollzeit einzusteigen, jedoch wegen Slayer ab.

Erinnerungen

Im Podcast Lipps Service With Scott Lipps erinnert sich Kerry King an das erste Mal, als er Metallica live sah. Er sei „einfach überwältigt“ gewesen. Besonders, „als ich Mustaine dabei zusah, wie er einfach auf der Gitarre herumspielte und nicht einmal auf seine Finger schaute. Ich dachte nur: ‘Das kann ich nicht.’ Und bis heute ist er ein knallharter Gitarrist.“ Bereits vor einiger Zeit erklärte er gegenüber Loudwire: „Kirk ist ein wunderbarer Freund von mir – aber ich hatte das Glück, Metallica mit Mustaine zu sehen. Und ich sage das, weil es einfach eine Seltenheit ist, das sagen zu können.“

Damals und heute

King sprach auch über seine aktuelle Beziehung zum Megadeth-Gründer: „Mustaine ist cool, aber er ist einer von denen, die nicht anders können, als den Fuß in den Mund zu stecken (Redewendung für „versehentlich etwas sagen, das Menschen in Verlegenheit bringt oder beleidigt“–Anm.d.A.). Also nehme ich mir zwanzig Minuten Zeit und flüchte, bevor irgendetwas unangenehm wird.“

