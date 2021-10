Marvel’s Guardians Of The Galaxy: Videospiel trifft auf die 80er

Wer erinnert sich nicht an die Anfangsszene von ‘Guardians Of The Galaxy’, in der Chris Pratt tänzelnd zu den 80er-Jahre-Klängen aus seinem Walkman durch die Kulisse hüpft? Schließlich ist die Musik des Vokuhila-Jahrzehnts zu einem regelrechten Trademark der Superheldenreihe avanciert. Deshalb darf die akustische Untermalung natürlich ebenfalls nicht in der gleichamigen Videospieladaption ‘Marvel’s Guardians Of The Galaxy’ fehlen.

Superhelden und Kultmusik

Nachdem die vergangenen Marvel-Spieleumsetzung eher verhalten aufgenommen wurden, könnte ‘Marvel’s Guardians Of The Galaxy’ dagegen ein echter Hit werden. Das Singleplayer-Abenteuer schafft es auch ganz ohne die Hilfe der charismatischen Filmhelden eine packende und actionlastige Geschichte zu erzählen, die vor allem durch ihre flotten Feuergefechte überzeugen kann. Zum Jahresende könnte damit also noch – trotz diverser Verschiebungen anderer heiß erwarteter Titel – ein echtes Highlight auf alle Videospiel-Fans warten. Für Musikfananatiker hat das Spiel darüber hinaus etwas ganz besonderes zu bieten.

Am 8. Oktober hat Entwickler Eidos-Montréal zu dem Song der Band Star-Lord ‘Zero To Hero’ ein neues Musikvideo veröffentlicht. Der knapp eineinhalbminütige, rockige Clip ist dabei konsequent im Stil von 1980er-Jahre Animationsserien wie ‘He-Man’ und Co. gehalten und ist Teil der Original-Playlist des Spiels. Bei Metalheads und Liebhabern energiegeladener Soundtracks dürfte das Superhelden-Epos mit derartiger Untermalung wohl definitiv Anklang finden.

Doch nicht nur Star-Lord dürfen mit diesem und einem weiteren Song ihren Beitrag zu der musikalischen Nostalgiedreingabe beisteuern. Neben besagter Band finden außerdem 80er-Ikonen wie Mötley Crüe, Bonnie Tyler, Def Leppard und Blondie ihren Weg auf die bereits erwähnte Playlist. Abrufen könnt ihr diese Zusammenstellung auf allen gängigen Streamingplattformen. Eine Auflistung der lizensierten Tracks findet ihr hier. Erscheinen soll das Spiel aller Voraussicht nach am 26. Oktober 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, GeForce NOW und Nintendo Switch.