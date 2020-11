„Mass Effect“: Die Original-Trilogie bekommt eine Neuauflage spendiert

Jedes Jahr feiern „Mass Effect“-Fans auf der ganzen Welt am 07. November den „N7 Day“. Wer das Sci-Fi-Action-RPG „Mass Effect“ noch nie gespielt hat, hier eine kurze Erklärung zum Namen. Das N steht für eine wichtige Spezialeinheit im Spiel und die 7 ist der Rang von Protagonist Commander Shepard. „N7“ ist als Wappen auf der Rüstung Shepards angebracht. In diesem Jahr gab es gleich zwei Überraschungen am „N7 Day“:

1. Mass Effect Legendary Edition

„Mass Effect Legendary Edition“ soll im Frühjahr 2021 für PS4, Xbox One und Microsoft Windows erscheinen. Ein Next-Gen-Update für PlayStation 5 und Xbox Series X/S wurde ebenfalls angekündigt.

2. Neuer Teil

Ein Team von BioWare-Veteranen arbeitet darüber hinaus an einem komplett neuen „Mass Effect“-Teil, der das nächste Kapitel der Reihe einläuten soll. Das Projekt befindet sich laut BioWare allerdings noch in einer frühen Phase, sodass es noch mehrere Jahre dauern dürfte, bis der neue Teil erscheint. Weitere Informationen dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt geteilt werden, so BioWare.