Max Cavalera: Durchgedrehtes neues Soulfly-Material

Mit RITUAL veröffentlichten Soulfly zuletzt 2018 ein Album. Zur Zeit ist Gründungsmitglied und Frontmann Max Cavalera aber dabei, Riffs für eine neue Platte zu schreiben. Hilfe beim Komponieren bekommt er dabei von seinem Sohn und Soulfly-Schlagzeuger Zyon Cavalera. In einem aktuellen Interview mit „Sappenin‘ Podcast With Sean Smith“ plauderte der Frontmann nun ein wenig über das neue Material.

Weiterlesen Soulfly: Max Cavalera schreibt an neuer Musik Im nächsten Jahr erwartet uns womöglich ein neues Soulfly-Album. Max Cavalera schreibt eifrig an neuer Musik für die Band. Er meinte: „Im Moment befinden wir uns noch in den frühen Phasen des Schreibprozesses – Es sind nur Riffs. Und das Coole an dem, wie Zyon Schlagzeug spielt, ist, dass er ein bisschen zum wilden Tier wird. Er hat keine Zurückhaltung und er lässt einfach alles raus am Schlagzeug – wirklich brutales Power-Drumming, und das finde ich toll.

Das ruft Erinnerungen wach an viele frühe Platten, die ich mag – viel von dem alten Entombed-Zeug und Carcass und Napalm Death; durchgedrehtes Zeug. Ich denke, wir haben diese Art von Temperament in vielen neuen Tracks.“

Auch alt mach neu

Inspiration beim Schreiben findet Cavalera vor allem in alten Songs, erzählte er weiterhin. „Ich denke, das alte Material wird zu einer Inspiration. Wir werden, denke ich, in der Lage sein, aus all diesen Erfahrungen etwas Einzigartiges zu schaffen – vom Alten zum Neuen. Killer Be Killed [ein weiteres Musikprojekt Cavaleras] wird wahrscheinlich irgendwie einen Einfluss auf die Platte haben. […]“

Die Aufnahmen sind derzeit für 2021 geplant. Ob die Platte auch noch im gleichen Jahr veröffentlicht werden soll, weiß der Cavalera aber noch nicht.