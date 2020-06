Soulfly: Max Cavalera schreibt an neuer Musik

Max Cavalera wurde während der Lockdown-Zeit offensichtlich des Öfteren von der Muse geküsst. In einem Podcast-Interview mit Armatura erzählte der Musiker nämlich, dass er derzeit viel Inspiration für neue Riffs und Musik habe und deswegen auch fleißig an neuen Kompositionen arbeitet. Diese sollen als Futter für eine neues Soulfly-Album dienen.

Cavalera sagte: „Ich höre viel heftiges Zeug. Daher habe ich neue Soulfly-Musik komponiert – hoffentlich für nächstes Jahr. Ich denke, nächstes Jahr werden wir eine neue Soulfly-Platte haben.“

Noch immer Hunger nach Musik

Er fuhr fort: „Leute gehen auf die Straße und solche Sachen… Im Moment gibt es viel zu sagen. Ich dachte immer, Musik sei ein guter Dirigent von Ideen. Ich ernähre mich von dem, was um mich herum passiert. Und Musik liegt mir im Blut. Ich bin momentan immer noch musikalisch hungrig. Ich habe diesen Drang.

Ich weiß, dass ich viele Platten habe. Ich habe viele wirklich coole Alben, die die Leute mögen, aber ich bin immer noch auf der Suche nach der perfekten Platte. Vor allem habe ich bei dieser Art von Musik keinen Druck vom Label, softe Sachen zu schreiben. Also schreibe ich was ich mag. Und ich habe nicht das Bedürfnis, meine Sachen zu ändern.“

Soulfly brachten zuletzt – vor knapp einem Monat – eine digitale EP namens LIVE RITUAL NYC MMXIX heraus mit Aufnahmen von einem Konzert am 11. Februar 2019 im The Gramercy in New York City, das die Band während ihrer Tournee zum aktuellen Album RITUAL spielten.