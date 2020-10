Max Cavalera hat sich seine Dreadlocke abgeschnitten

Metaller haben bei Nicht-Metallern immer noch nicht gerade den besten Ruf. Sie gelten als ungehobelt, laut und schmuddelig. Dass dieses Klischee Quatsch ist, wissen wir alle selbst am besten. Aber auch der gepflegteste Headbanger hat womöglich einen etwas ranzigen Fleck. Im Falle von ex-Sepultura-Frontmann Max Cavalera ist dies seine berühmt-berüchtigte Dreadlocke. Jetzt muss es allerdings heißen: war dies seine berühmt-berüchtigte Dreadlocke.

Schwerwiegender Verlust

Denn der Soulfly-Chef ist seine Rastalocke losgeworden. Wie genau das passiert ist, ob sie ihm einfach abgefallen ist oder er sie abgeschnitten hat, ist bislang nicht bekannt. Alles, was wir wissen, geht aus einem Social Media-Post von seiner Frau hervor. So hat Gloria Cavalera ein Bild von sich und Max geteilt, auf dem sie mit schockiertem Gesichtsausdruck das riesige Teil präsentiert, das in etwa die Ausmaße von Maxs Arm hat (siehe unten). Dazu kommentiert sie humorig: „Heute muss es schneien in der Hölle!“

Wo Gloria Recht, hat Gloria Recht. Denn damit, dass sich Cavalera seiner Dreadlocke entledigen würde, hätte nun wirklich niemand gedacht. Einst wurde Max Cavalera danach gefragt, wie er seine legendäre Mono-Dreadlocke so formschön hinbekommen hat. „Einfach in Ruhe lassen, und sie wächst, und lasse sie in Ruhe“, war seine Erklärung. „Ich wasche sie, sie ist sauber. Einmal habe ich Essen in ihr gefunden. Ich habe sie aufgemacht und eine Makkaroni oder Käse oder Reise gefunden. Ich glaube, meine Frau ist durch die Dreadlocks gegangen und hat gesagt: ‚Es ist etwas zu essen hier drin, weißt du das?‘ Ein geheimer Vorrat von der Tour.“

https://www.instagram.com/p/CGgTgNFpnuG/