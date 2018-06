Mayhem: Was hat Necrobutcher in seinem Täschchen?

Foto: Screenshot via YouTube, Amoeba Music. All rights reserved.

Vor Kurzem feierte die US Plattenladen-Kette Amoeba Music auf ihrem YouTube-Channel die 500. Folge ihrer Reihe „What’s in my bag“, in welcher sie Musiker beim Plattenkauf begleiten.

In der aktuellsten Episode lässt sich Mayhem-Bassist Jørn „Necrobutcher“ Stubberud beim Einkauf von Tonträgern filmisch begleiten, und was er letztendlich aus seiner Tasche zieht, ist doch sehr überraschend…

Seht hier Necrobutcher bei der Vorstellung seiner musikalischen Wurzeln:

https://www.youtube.com/watch?v=DDXdhLeFV-g& Video can’t be loaded: Mayhem – What’s in My Bag? (https://www.youtube.com/watch?v=DDXdhLeFV-g&)

Weitere Videos aus der Reihe, in denen Metal-Musiker ihre Taschen öffnen, seht ihr hier: Unter anderem Corey Taylor, Lars Ulrich, Sebastian Bach oder Rise Against ließen sich über die Schulter gucken:

https://www.youtube.com/watch?v=W-LENAjuhLU Video can’t be loaded: Metallica (Lars Ulrich) – What’s In My Bag? (https://www.youtube.com/watch?v=W-LENAjuhLU)

https://www.youtube.com/watch?v=xs2-w4impdc Video can’t be loaded: Corey Taylor – What’s in My Bag? (https://www.youtube.com/watch?v=xs2-w4impdc)

https://www.youtube.com/watch?v=Lk21TGskpoU Video can’t be loaded: Behemoth – What’s In My Bag? (https://www.youtube.com/watch?v=Lk21TGskpoU)

https://www.youtube.com/watch?v=dSGw8S8SMJ8 Video can’t be loaded: Sebastian Bach – What’s In My Bag? (https://www.youtube.com/watch?v=dSGw8S8SMJ8)