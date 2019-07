Maynard James Keenan (Tool) disst Justin Bieber

Zwischen der Pop- und der Metal-Welt ist kleiner Zwist entbrannt. Die Protagonisten: ein aalglatter Maynard James Keenan sowie das gekränkte Ehepaar Hailey und Justin Bieber. Das Ganze ging damit los, dass der kanadische Pop-Sänger seine Liebe und Wertschätzung für Tool kundtat. Irgendwer hat anschließend Keenan darauf aufmerksam gemacht, der mit einem lakonischen Tweet reagiert hat. „#bummer“, war alles, was der Tool-Frontmann dazu von sich gab, was so viel heißt, wie: „Schade.“

Davon wiederum bekam freilich auch das Bieber-Tandem Wind. Und Justin muss wohl ganz schön geknickt gewesen sein, als er erfahren hat, dass einer seiner musikalischen Helden ihn anscheinend nicht ganz so cool findet, wie er ihn. Höchste Zeit, dass diesem arroganten Tool-Typen mal jemand die Meinung geigt!, muss sich im Gegenzug Hailey Bieber gedacht haben. Die Gattin des Pop-Sternchens antwortete, wie es sich heutzutage gebührt, ebenfalls über die sozialen Medien – und twitterte direkt an Keenan zurück.

Verteidigerin des Biebers

„Er hat zum Ausdruck gebracht, dass er ein Fan deiner Musik war“, fing Hailey an. „Er wuchs damit auf, seine Musik anzuhören. Du musst unglücklich mit dir selbst sein, wenn du machen willst, dass Leute, die deine Bewunderung für dich ausdrücken, sich klein fühlen. So etwas zu tun ist eine sehr kindische und verletzende Sache. Ich hoffe, du findest Frieden in dir drinnen. Das muss ein trauriger Ort dort sein“

Man kann die Sache nun aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Einerseits sollte Justin Bieber mit seinen mittlerweile 25 Jahren doch inzwischen soviel Bewusstsein für sein Ansehen in der Branche haben, dass ihm klar sein sollte, dass er hier und da mal eine Abfuhr kassiert. Auch wenn er zuvor seine Zuneigung deutlich gemacht hat. Andererseits fragt man sich, ob Keenan den kleinen Bieber wirklich so heftig dissen musste. Es mag bei ihm zwar zum guten Ton gehören, und man hätte sich bestimmt gewundert, wenn er anders reagiert hätte. Aber ein bisschen mehr Grundhöflichkeit und -freundlichkeit täten bisweilen vielleicht auch nicht schaden. Was soll’s – so haben wir wenigsten etwas, worüber wir berichten können…

