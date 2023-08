Megadeth: Backstage in Wacken (Video)

Während des diesjährigen Wacken Open Air kam es zum zweiten Mal innerhalb der letzten sechs Monate zu einer „Live-Reunion“ von Megadeth und Marty Friedman. Der von 1990 bis 2000 bei der Band aktive Gitarrist kam für die Songs ‘Trust’, ‘Tornado Of Souls’, ‘Symphony Of Destruction’ und ‘Holy Wars… The Punishment Due’ zu Dave Mustaine und Co. auf die Bühne. Gitarrist Kiko Loureiro hat nun ein knapp zehnminütiges Video auf seinen YouTube-Channel gestellt , das Backstage-Eindrücke und Probe-Sessions von vor dem Wacken-Gig zeigt.

Zuletzt war Friedman im Februar zusammen mit Megadeth auf der Bühne. Er spielte beim ersten Japan-Konzert der Band im legendären Budokan in Tokio bei den drei Songs ‘Countdown To Extinction’, ‘Tornado Of Souls’ und ‘Symphony Of Destruction’ mit.

Offene Türen

Friedman selbst genießt diese Gigs mit seiner alten Band. „Es war wundervoll“, so Friedman über das Japan-Konzert. „Megadeth sind nicht nur eine Band mit einem großen Vermächtnis, sondern finden auch immer wieder neue, junge Fans. Und diese Kids lernen dann auch mich kennen und was ich heutzutage mache. Als Megadeth endlich die Chance bekamen, im Budokan aufzutreten, hat mich das sehr gefreut. Die Kirsche auf der Torte war dann, als sie mich fragten, ob ich mitspielen wolle. Dieser Gig war großartig, und auch die Fans haben es gefeiert.“

—

