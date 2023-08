Megadeth beim Wargaming Metal Fest

Das Wargaming Metal Fest, ein produktübergreifendes Musik-Event im Spiel, wird die Kraft des Metal zu vier beliebten Titeln bringen. ‘World Of Tanks Modern Armor’, ‘World Of Tanks Blitz’, ‘World Of Warships’ und ‘World Of Warships: Legends’. Das am 29. August beginnende und bis 3. Oktober dauernde Metal Fest ist eine Hommage an das Genre mit exklusiven Voice-Overs von Dave Mustaine, James Lomenzo, Dirk Verbeuren, Kiko Loureiro. Zusätzlich wird es eine Reihe von Ingame-Gegenständen von Megadeth geben. Darunter Panzer und Schiffe, Ingame-Missionen, integrierte Songs und vieles mehr. Der Höhepunkt dieser Zusammenarbeit ist die Einbindung von Vic Rattlehead, der mit einer 3D-Darstellung und einer einzigartigen Sprachausgabe seinen ersten Auftritt in Videospielen haben wird.

Empfehlung der Redaktion Megadeth: Backstage in Wacken (Video) Thrash Metal Der einstige Megadeth-Gitarrist stand erneut zusammen mit seiner Ex-Band auf der Bühne. Seht hier das Video mit Backstage-Eindrücken aus Wacken. Im Interview mit PCGames zeigt sich Mustaine sehr erfreut über das Wargaming Metal Fest. „Ich meine, es wäre was ganz anderes, wenn ich sagen würde: ,Ich bin Dave Mustaine von Megadeth, und ihr könnt jetzt Bingo mit mir spielen!‘ Was? Dave wer? Wer hat dir das Hirn ausgesaugt? Und wo sind deine Eier hin? Von daher ist diese Kooperation genau mein Ding.“ Selbst zockt der Megadeth-Boss nicht mehr so viel, weil ihn seine Hände schmerzen, darum will er „eigentlich nur herumfahren und Zeug in die Luft sprengen. Das ist alles, was ich will. Ich werde mich vielleicht in einen der designten Panzer setzen und einfach loslegen“, lacht Mustaine.

„Ich habe übrigens tatsächlich mal in einem echten Panzer gesessen, in Kanada beim Militär. Wir haben einen Musik-Stil, der bei den Mitgliedern des Militärs großen Anklang findet. Wenn sie zum Einsatz fahren, hören sie Musik wie Megadeth, Slayer, Pantera und sie haben uns damals eingeladen, sie in Kanada zu besuchen. Ich saß also in diesem Ding drin und wir sind über diese ganzen Kurse gefahren, die sie zum Üben benutzen und das war wirklich großartig.“



