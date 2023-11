Megadeth: Kiko Loureiro verlängert Auszeit

Megadeth treten aktuell ohne Lead-Gitarrist Kiko Loureiro auf. Der Brasilianer verkündete im September, dass er nicht mit auf die nächsten Tourneetermine kommen kann, weil er als Papa zu Hause gebraucht werde. Nun meldet sich der Musiker erneut zu Wort. So wird 51-Jährige weiter vorerst eine Auszeit von den Live-Aktivitäten der Thrash-Metaller nehmen.

„Liebe Megadeth-Fans“, beginnt Kiko Loureiro sein Statement, „ich möchte euch eine Entscheidung mitteilen, die mir nicht leicht gefallen ist. Im September musste ich aus familiären Gründen von dem Tour-Abschnitt in den USA zurücktreten. Wenn wir auf 2024 vorausblicken, erwartet Megadeth sogar ein noch heftigerer Tourneeplan. Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit Dave Mustaine dem Management von Megadeth haben wir zusammen entschieden, dass es der richtige Schritt, meine Abwesenheit auszudehnen. Ich will weder Pläne der Band noch die harte Arbeit all der unglaublichen Leute behindern, die an der Tour beteiligt sind.“

Dann schreibt Kiko Loureiro Sätze, die manch einer dahingehend interpretieren könnte, dass seine Zeit bei der Formation komplett vorbei ist. „Meine neun Jahre bei Megadeth waren eine unglaubliche Reise.“ Der Musiker erzählt von Zwick-mich-Momenten, unvergesslichen Konzertreisen, einem Grammy für den Track ‘Dystopia’ und davon, wie es war, mit der Gitarren-Legende Dave Mustaine auf der Bühne zu stehen sowie die Fans der Gruppe kennenzulernen und ins Herz zu schließen. Abschließend heißt es: „Alles Liebe, wir sehen uns bald!“ Eine eindeutige Erklärung zu seinem Ausstieg dürfte sich anders lesen. Daher wird Kiko wohl einfach noch ein wenig von Wintersun-Gitarrist Teemu Mäntysaari vertreten.

