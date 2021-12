Megadeth: Snippet von neuem Song ‘Life In Hell’

auch interessant

Der inzwischen 60 Jahre alte Dave Mustaine erlaubt via Cameo, einer Plattform, mit der Nutzerinnen und Nutzer Prominente anheuern können, um kurze, personalisierte Videobotschaften zu allen möglichen Themen aufzunehmen, einen kurzen Lauscher in den nächsten Megadeth-Song. In dem Video, das sich an einen Fan namens Gabe richtet, sagt Mustaine: „Ich werde dir etwas vorspielen, das bereits aufgenommen wurde und etwas Besonderes ist. Möchtest du ein bisschen was vom neuen Album hören? Das ist Song zwei von Seite eins. Er heißt ‘Life In Hell’.“

Nach dem Abspielen des kurzen Snippets fügt der Musiker hinzu: „Hier, bitte sehr. Eine kleine besondere Überraschung für dich, Kumpel. Ich denke, das macht dich zum ersten Menschen außerhalb der Welt – außerhalb des Studios und der Band und meiner Familie –, der Musik von der neuen Platte gehört hat.“