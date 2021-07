Nach einem Haftbefehl gegen Marilyn Manson wegen einer Spuckattacke auf eine Kamerafrau will sich der US-Metaller nun den Behörden stellen.

[Update vom 28.06.2021:] Marilyn Manson hat mit den US-Behörden eine Vereinbarung getroffen, im Zuge derer er sich wegen des gegen ihn in New Hampshire erlassenen Haftbefehls (siehe unten) in Polizeigewahrsam begeben wird. In dieser Sache geht es allerdings nicht um die Missbrauchsanschuldigungen gegen ihn, sondern um eine Live-Show, bei der der Schock-Rocker eine Kamerafrau mehrfach gezielt angespuckt haben soll. Einem Bericht des Boston Globe zufolge wird sich Marilyn Manson, der mit bürgerlichem Namen Brian Warner heißt, den Cops in Los Angeles stellen. Dann wird er im Gefängnis registriert und durchläuft auch den Kautionsprozess, um letztlich einen Gerichtstermin in New Hampshire…