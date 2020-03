Beim kürzlichen Konzert in London hat Megadeth-Frontmann Dave Mustaine ausgeplaudert, dass er inzwischen zu 100 Prozent frei von Krebs ist.

Dass es Dave Mustaine nach seiner Krebserkrankung wieder ziemlich gut geht - er hat sämtliche Behandlungen hinter sich -, wussten wir bereits. Nun hat der Megadeth-Boss einen neuen Zwischenstand vermeldet. Beim Konzert am 31. Januar in der Londoner SSE Arena verriet der 58-Jährige, dass er bereits im Oktober 2019 die Diagnose bekam, 100 Prozent frei von Krebs zu sein (Video der kompletten Show siehe unten). Bevor Megadeth den Song ‘Dystopia’ spielten, fasste Dave Mustaine seine ganze Erfahrung mit der Krankheit wie folgt zusammen: "Vor ungefähr einem Jahr haben wir an unserem neuen Album in Franklin, Tennessee gearbeitet. Und ich habe angefangen, einen…