Ein Lebenszeichen aus dem Hause Linkin Park! Seit dem Tod von Frontmann Chester Bennington 2017 war es ruhig um die Band. Jetzt haben die verbliebenen Musiker in den Sozialen Medien einen kleinen Zukunftsausblick gegeben. „Wir haben uns gedacht, dass die Zeit reif wäre, ein bisschen regelmäßiger zu teilen“, heißt es in dem Text. Gemeint sind kleine Einblicke in den Lebensalltag der Band-Mitglieder.

„Es gibt keinen konkreten Plan, aber das mögen wir daran“, fassten die Musiker das Vorhaben zusammen. Bisher sind monatliche Updates geplant, die die Fans auf dem Laufenden halten sollen. Schließlich seien diese auch nach zwei Jahrzehnten inspirierend für die Band, schrieben Mike Shinoda, Brad Delson, Joe Hahn, Dave Farrell und Rob Bourdon.

Keine neue Musik

Zuletzt hatte sich Sänger und Multiinstrumentalist Shinoda alleine zur Zukunft von Linkin Park geäußert. „Wir sprechen alle paar Wochen miteinander“, sagte er in einem Twitch-Stream über sich und die anderen Band-Mitglieder.

Mehr von Chester Bennington in Grey Gaze-Doku

Auch Grey Daze, Benningtons Band, bevor er 1999 zu Linkin Park stieß, machen derzeit mit neuen Inhalten auf sich aufmerksam. Auf YouTube veröffentlichten sie vor ein paar Tagen den ersten Teil der Dokumentarserie ‘Grey Daze: Creation Of The Phoenix’. Diese zeigt die Anfangszeit der Band in den Neunzigern. Auch Bennington ist darin zu sehen – außerdem wird sein neu gemasterter Gesang auf dem kommenden Album THE PHOENIX zu hören sein.