M’era Luna 2017: Galerie und Live-Bericht vom Sonntag

M’era Luna 2017: Galerie und Live-Bericht vom Sonntag 1 von 189 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

2 von 189 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

3 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

4 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

5 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

6 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

7 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

8 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

9 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

10 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

11 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

12 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

13 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

14 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

15 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

16 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

17 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

18 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

19 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

20 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

21 von 189 Versengold @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

22 von 189 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

23 von 189 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

24 von 189 And One @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

25 von 189 And One @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

26 von 189 And One @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

27 von 189 And One @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

28 von 189 And One @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

29 von 189 And One @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

30 von 189 And One @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

31 von 189 And One @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

32 von 189 And One @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

33 von 189 And One @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

34 von 189 And One @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

35 von 189 And One @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

36 von 189 And One @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

37 von 189 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

38 von 189 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

39 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

40 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

41 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

42 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

43 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

44 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

45 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

46 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

47 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

48 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

49 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

50 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

51 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

52 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

53 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

54 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

55 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

56 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

57 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

58 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

59 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

60 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

61 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

62 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

63 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

64 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

65 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

66 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

67 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

68 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

69 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

70 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

71 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

72 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

73 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

74 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

75 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

76 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

77 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

78 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

79 von 189 Blutengel @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

80 von 189 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

81 von 189 De/Vision @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

82 von 189 De/Vision @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

83 von 189 De/Vision @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

84 von 189 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

85 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

86 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

87 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

88 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

89 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

90 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

91 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

92 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

93 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

94 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

95 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

96 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

97 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

98 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

99 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

100 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

101 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

102 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

103 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

104 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

105 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

106 von 189 Megaherz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

107 von 189 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

108 von 189 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

109 von 189 Mono Inc. @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

110 von 189 Mono Inc. @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

111 von 189 Mono Inc. @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

112 von 189 Mono Inc. @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

113 von 189 Mono Inc. @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

114 von 189 Mono Inc. @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

115 von 189 Mono Inc. @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

116 von 189 Mono Inc. @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

117 von 189 Mono Inc. @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

118 von 189 Mono Inc. @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

119 von 189 Mono Inc. @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

120 von 189 Mono Inc. @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

121 von 189 Mono Inc. @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

122 von 189 Mono Inc. @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

123 von 189 Mono Inc. @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

124 von 189 Mono Inc. @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

125 von 189 Mono Inc. @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

126 von 189 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

127 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

128 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

129 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

130 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

131 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

132 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

133 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

134 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

135 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

136 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

137 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

138 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

139 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

140 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

141 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

142 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

143 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

144 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

145 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

146 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

147 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

148 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

149 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

150 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

151 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

152 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

153 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

154 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

155 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

156 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

157 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

158 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

159 von 189 Schandmaul @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

160 von 189 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

161 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

162 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

163 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

164 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

165 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

166 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

167 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

168 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

169 von 189 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

170 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

171 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

172 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

173 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

174 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

175 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

176 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

177 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

178 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

179 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

180 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

181 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

182 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

183 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

184 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

185 von 189 The Crüxshadows @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

186 von 189 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

187 von 189 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

188 von 189 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

189 von 189 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved. Previous Image Next Image

Der Samstag beginnt bei uns mit Versengold, vorher durfte schon das Morgenprogramm die Wasserpfützen vertreiben. Versengold passen dagegen besser zu dem (einzigen) sonnigen Tag, und das ganze Festival sprüht wahrlich vor Glückshormonen. Plötzlich verdoppeln sich die extravaganten Outfits und die ersten Einhörner tauchen auf.. “Hoch die Krüge”, heißt es hier, und das Publikum tanzt über den Platz.

Stilwechsel mit Megaherz, die mit ‘Zombieland’ loslegen und ihre NDH-Songs über den Platz treiben. die Musik kommt gut bei den Besuchern an, und insbesondere ‘Miststück’ sorgt für lautstarken Gesang. Abschließend noch ein schönes ‘Jagdzeit’ und ‘Himmelsstürmer’ in die Menge gefeuert, guter Start in den Vormittag.

Wechsel zu Elektronik

The Crüxshadows spiegeln hier die verschiedene Stile wider, die auf dem Festival zu finden sind: Nach Megaherz werden nun elektronische Klänge zelebriert. ‘Valkyrie’, ‘Winterborn’ und auch ‘Marilyn My Bitterness’ sorgen für die musikalische Untermalung und glückliche Gesichter.

Mono Inc. legen nun eine Schippe drauf, und neben einigem neuen Material ist der letzte Teil der Show mit ‘Voices Of Doom’, ‘Get Some Sleep’ oder ‘Symphony Of Pain’ ein musikalisches Fest, insbesondere die Szenehymne ‘Children Of The Dark’ wird frenetisch abgefeiert.

Halbnackte Frauen

Schandmaul machen nun die Menge wieder flott und verbreiten Heiterkeit, obwohl das Konzert, wie auch bei ASP am Vorabend, in leichtem Regen versinkt. Hierzu passt sicherlich gut ‘Herrin der Winde’ gleich zu Beginn. Während der Regen in die Bühne weht, lässt es sich die Band nicht nehmen, mit ‘Lichtblick’ und ‘Vogelfrei’ den Regen mit Tanzen zu bekämpfen. Man nimmt es mit Humor und feuert sich gegenseitig an, denn nass sind hier alle. Zum Glück hat der Teufel den Schnaps gemacht und ist dann auf der ‘Walpurgisnacht’ abgestürzt. Ungewöhnlich ist dann, dass Schandmaul ihr Set mit ‘Euch Zum Geleit’ beenden und auch gleich einige im Publikum zum Weinen bringen, Gänsehaut-Feeling.

Blutengel haben dafür unpassenderweise Sonne gebucht und sollten doch eigentlich auf der Bühne verbrennen, dafür gibt es dann eine Bühnen-Show aus halbnackten Frauen und Mark Benecke als lebendigem Fackelhalter. Mit ‘Black’, ‘Dein Gott’ oder ‘Lucifer’ sorgt Chris Pohl für manch feuchte Träume. Musikalisch gesehen scheiden sich bei Blutengel die Geister, aber die Performance war nüchtern betrachtet top!

Spezieller Humor

And One sind das Beste, was ihr vor dem Tod sehen werdet, immerhin lautet so eine der ersten Ansagen vom Sänger Steve, mit denen er das M’era Luna als Sonntags-Headliner begrüßt. Ob einige der Aussagen ein leichter Seitenhieb an Chris Pohl sein könnten, oder der Mann einfach nur mit Schandmauls Teufel zu viel Schnaps getrunken hat, sei dahingestellt. Der Humor seiner Ansagen ist recht speziell, aber dies tut der guten Liveperfomance keinen Abbruch. ‘Techno Man’ reiht sich ein mit ‘Wasted’, ‘Traumfrau’, ‘Get You Closer’ oder dem Project Pitchfork-Cover ‘Timekiller’. Der Sound passt und sorgt für ein volles und tanzendes Infield.

Und so geht ein schlammiges M’era Luna zu Ende, nicht ganz spurlos bei so manchen Besuchern, dennoch friedlich. Und im nächsten Jahr gibt es sicherlich irgendwo den Song ‘We Are Children Of The Rain’ zu hören. Bestimmt.

>>Zurück zum Bericht vom Samstag<<