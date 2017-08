M’era Luna 2017: Galerie und Live-Bericht vom Samstag

M’era Luna 2017: Galerie und Live-Bericht vom Samstag 1 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

2 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

3 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

4 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

5 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

6 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

7 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

8 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

9 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

10 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

11 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

12 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

13 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

14 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

15 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

16 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

17 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

18 von 168 Unzucht @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

19 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

20 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

21 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

22 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

23 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

24 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

25 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

26 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

27 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

28 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

29 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

30 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

31 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

32 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

33 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

34 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

35 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

36 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

37 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

38 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

39 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

40 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

41 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

42 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

43 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

44 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

45 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

46 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

47 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

48 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

49 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

50 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

51 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

52 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

53 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

54 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

55 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

56 von 168 ASP @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

57 von 168 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

58 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

59 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

60 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

61 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

62 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

63 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

64 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

65 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

66 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

67 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

68 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

69 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

70 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

71 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

72 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

73 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

74 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

75 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

76 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

77 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

78 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

79 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

80 von 168 Feuerschwanz @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

81 von 168 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

82 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

83 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

84 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

85 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

86 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

87 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

88 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

89 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

90 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

91 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

92 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

93 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

94 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

95 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

96 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

97 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

98 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

99 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

100 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

101 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

102 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

103 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

104 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

105 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

106 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

107 von 168 Korn @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

108 von 168 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

109 von 168 Mesh @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

110 von 168 Mesh @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

111 von 168 Mesh @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

112 von 168 Mesh @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

113 von 168 Mesh @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

114 von 168 Mesh @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

115 von 168 Mesh @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

116 von 168 Mesh @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

117 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

118 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

119 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

120 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

121 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

122 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

123 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

124 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

125 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

126 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

127 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

128 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

129 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

130 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

131 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

132 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

133 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

134 von 168 Ost+Front @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

135 von 168 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

136 von 168 Project Pitchfork @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

137 von 168 Project Pitchfork @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

138 von 168 Project Pitchfork @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

139 von 168 Project Pitchfork @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

140 von 168 Project Pitchfork @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

141 von 168 Project Pitchfork @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

142 von 168 Project Pitchfork @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

143 von 168 Project Pitchfork @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

144 von 168 Project Pitchfork @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

145 von 168 Project Pitchfork @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

146 von 168 Project Pitchfork @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

147 von 168 M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

148 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

149 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

150 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

151 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

152 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

153 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

154 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

155 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

156 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

157 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

158 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

159 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

160 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

161 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

162 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

163 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

164 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

165 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

166 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

167 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved.

168 von 168 Subway To Sally @ M'era Luna 2017 Foto: B.Treimer. All rights reserved. Previous Image Next Image

Oh dunkle Freude, es lockt wieder zum alljährlichen M’era Luna Festival nach Hildesheim, dem wahrscheinlich schwärzesten Festival in dieser Hemisphäre. Knapp 27.500 Gäste folgten wieder dem Ruf der dunklen Klänge und feierten erneut ein entspanntes Familientreffen.

Leider war der Wettergoth hier etwas andere Meinung und ließ am Freitag knapp 50L pro m² auf das Gelände abregnen. Nachdem hier bereits am Vortag etwas “mehr” an Flüssigkeit runterkam, soff das Gelände am Freitag sprichwörtlich ab. Dies sorgte für einen recht ungeplanten Rückstau, Ausweichparkplätze mussten geschaffen werden und ein Teil der Wohnwagenflächen war nicht mehr befahrbar.

Nasser Zeltaufbau

So schafften es viele Anreisende erst im Lauf des Tages im strömenden Regen ihre Lager aufzubauen, die noch verschärften Sicherheitskontrollen sorgten zudem dann auch verständlicherweise schon für etwas Unmut bei den sonnenverwöhnten M’era Luna-Besuchern. Alternative Parkmöglichkeiten wurden zwar recht schnell geschaffen, leider war dies im laufenden Hauptanreiseverkehr natürlich zu spät gewesen.

Wir entschieden uns dann auf Kosten der ersten Bands auch nicht mehr auf dem Gelände zu nächtigen, sondern eine alternative Möglichkeit zu suchen. Am Samstag herrschte nach wie vor eine sehr angespannte Parkplatzsituation vor Ort und auf dem Gelände selber lag der Schlamm bei ca. 30%-40% vom Wacken Level, dies stellte sicherlich nur für einige Outfits ein Problem da.

Absinth, und los geht’s!

Eden Weint Im Grab sorgten mit Circus Of Fools bereits für das Morgenprogramm und leider kamen wir erst zu den letzten Songs von Eden Weint Im Grab auf das Gelände.

Nun folgen Unzucht auf der Hauptbühne und können hier schon etwas mehr die Besucher motivieren, die noch an den Folgen der letzten Nacht zu knabbern hatten, warmer Met mit Absinth soll hier gut helfen. ‘Unzucht’ oder ‘Engel der Vernichtung’ können hier in der Setlist überzeugen und sorgen bereits für einen ansehnlichen Andrang vor der Bühne und können auch die Besucher recht gut mitreißen.

Ost+Front legen zu dem NDH-Sound noch eine Schippe extreme Bühnenshow oben drauf, ein wenig Kunstblut, halbnackte Tänzerin und ein wenig weitere ausgefallene Gimmicks sorgen auch bei Ost+Front für eine tanzende Meute vor der Bühne, selbst Freunde militärischer Blasmusik kommen auf ihre Kosten. ‘Fleisch’, ‘Mensch’ oder ‘Bitte schlag’ mich’ sorgen hier für die passende Untermalung des Spektakels.

Fröhliche Miezen

Met und Miezen und Sexismuss gibt es auch dann auch direkt mit Feuerschwanz. Hauptmann Feuerschwanz und seine Miezen sorgen für weitere gute Laune vor der Bühne. Der fröhliche Folk vertreibt die letzte Nässe aus den Körpern und sorge für ein ausgelassenes Tanzen vor der Bühne. Tanzt! Die Miezen haben Laune, oder so ähnlich, aber eigentlich ist die Musik für Goths doch viel zu fröhlich…

Während Mesh und White Lies über die Bühne fegen, nimmt man auch ganz gerne mal das weitere Programm war, hierbei zum Beispiel die Fashionshow im Hangar, flaniert über die große Händlermeile oder nimmt das außergewöhnlich gute Essensangebot war.

Project Pitchfork rufen nun zum Tanz auf, mit ‘Timekiller’, ‘Rain’ oder ‘En garde!’ gelingt dies teilweise auch recht gut, leider ist der Sound übersteuert und lässt einige Songs im Matsch versinken, denn davon gibt es auf dem Gelände genug.

Subway To Sally mobilisieren nun einen Großteil des M’era Luna und tragen ihre Klänge über das Feld. Mit ‘Veitstanz’ , ‘Arme Ellen Schmid’, ‘Kleid aus Rosen’ lassen sie die Anwesenden im Schlamm tanzen und lauthals singen. Die Liveperformance der Band ist wie immer allererste Güte, und so bleibt hier eigentlich nichts Negatives zu sagen.

Stromausfall und Verspätung

ASP hat als Co-Headliner natürlich die Aufgabe, das Feld zum Brennen zu bringen, und das schaffen sie auch auf recht ungewöhnliche Weise. Bereits nach dem ersten Song ‘Kokon’ sorgt ein totaler Stromausfall für eine komplette Unterbrechung des Konzerts, knapp 30-40 Minuten müssen die Fans ausharren, bevor es hier weitergeht. ASP nehmen es mit Humor und legen dann noch eine kleine ausgekugelte Setlist (inklusive ‘Zaubererbruder’ mit Eric Fish) hi,n die kein Auge trocken lässt.

Zu dem Stromausfall gesellt sich ab Mitte des Konzerts ein spontaner Starkregen, der alles inklusive Bühne in Wasser versinken lässt. Dennoch kann die Band noch ein Großteil der Fans vor der Bühne halten und ihr Set mit ‘Ich will brennen’ und ‘Umrissmann’ beenden, eventuell sollte die Band den einen Song im Portfolio in ‘Ich tanzte im Regen vergangenes Jahr’ umbenennen. Covenant wurden so leider auch von einigen Besuchern verpasst, als die Band zeitgleich zu ASP den zum Bersten vollen Hangar zerlegt.

Korn müssen durch den Stromausfall knapp eine Stunde später starten, aber lassen sich nichts anmerken. Die Band kann noch zur späten Stunde die nassen Leiber durch den Pit jagen und hier die Klamotten wieder etwas zum Trocknen bringen. Anfangs sind KORN noch etwas mit miesen Sound geplagt, aber können dann nach kurzer Zeit mit ‘Y’All Want A Single’, ‘Insane’, ‘Blind’ und ‘Here To Stay’ punkten. Das M’era Luna wird so zur späten Stunde noch einmal in den Matsch geblasen, und als ‘Freak On A Leash’ das Set beendet, ist der Samstag vorbei.

Teil zwei mit der Galerie und dem Bericht vom Sonntag folgt.